Alena Seredova, la bordata a Buffon: "Devo dirgli grazie"

Alena Seredova ha lanciato una stoccata contro il suo ex marito Gigi Buffon che, com’è noto, la tradì con quella che è la sua attuale compagna (e futura moglie), Ilaria D’Amico.

Alena Seredova: la stoccata a Buffon

Oggi Alena Seredova ha finalmente trovato la felicità accanto ad Alessandro Nasi, il marito con cui ha avuto la sua terza figlia, Vivienne Charlotte, e con cui ha costruito una splendida famiglia. La showgirl ha più volte specificato di non serbare rancore verso l’ex marito Gigi Buffon, ma non ha neanche perso occasione per scagliargli qualche frecciatina infuocata. Durante la sua ultima ospitata a Verissimo, Alena Seredova ha dichiarato:

“Da anni c’è un rapporto di dialogo tra noi. All’inizio mi ero chiusa, era più la delusione, ci ero rimasta male. Oggi sono in una situazione in cui posso solo dirgli grazie: mi ha lasciato lui e mi ha preso una persona che mi rende felice. Sono contenta che le cose siano andate così e credo che tutte e due le parti siano meglio oggi”. La showgirl ha anche ammesso di aver smesso di frequentare alcuni vecchi amici che, a suo dire, sarebbero stati al corrente del tradimento. “Andavo allo stadio a tifare, ma tutti lo sapevano. Tutti i cosiddetti amici e conoscenti del calcio alla fine mi hanno detto che lo sapevano… Ho smesso di frequentarli”. Oggi, a quanto pare, i due sarebbero riusciti a trovare un nuovo equilibrio per il bene dei due figli avuti insieme.