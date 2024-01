Gigi Buffon: "Rinviate le mie nozze con Ilaria D'Amico"

Gigi Buffon ha rotto il silenzio sulle sue nozze con Ilaria D’Amico e ha specificato perché non si terranno più a giugno come avevano programmato.

Gigi Buffon: le nozze con Ilaria D’Amico

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico hanno recentemente annunciato che nel 2024 sarebbero diventati marito e moglie ma, nelle ultime ore, l’ex calciatore ha rotto il silenzio in merito ai suoi fiori d’arancio con la storica compagna e ha svelato che al momento non avrebbero fissato una data. Buffon ha anche specificato che le nozze non si terranno a giugno come avevano dichiarato tempo fa, e ha ammesso:

“Sono 10 anni che stiamo insieme, siamo molto sereni e felici. Questa è la cosa più importante”, e ancora: “Volevamo sposarci nel giugno 2024, ma per via dell’Europeo o slitta o anticipiamo, non abbiamo ancora deciso”. L’ex calciatore e la conduttrice hanno specificato di volere una cerimonia all’insegna della semplicità e della riservatezza, che probabilmente si terrà a telecamere spente e alla sola presenza dei loro cari. In passato Buffon è stato sposato con Alena Seredova che, proprio quest’anno, è convolata a nozze con Alessandro Nasi. I due sono riusciti a mantenere buoni rapporti per il bene dei loro due figli, rimasti a vivere con la madre dopo la separazione.