Una decisione difficile da affrontare

Alessandra De Angelis, ex volto noto di Temptation Island, ha deciso di condividere la sua esperienza riguardo a un tema delicato e spesso taciuto: l’aborto volontario. La De Angelis, felicemente sposata con Emanuele D’Avanzo, ha già quattro figli e si è trovata a dover affrontare una nuova gravidanza, la quinta, che si è rivelata una scelta complessa e dolorosa.

La gravidanza, scoperta solo sei mesi dopo la nascita del suo ultimo figlio, Ascanio, ha portato con sé una serie di preoccupazioni. Alessandra ha rivelato che si trattava di una gravidanza a rischio, con potenziali complicazioni sia per lei che per il bambino. La consapevolezza di dover prendere una decisione che avrebbe influenzato non solo la sua vita, ma anche quella della sua famiglia, ha reso il tutto ancora più difficile.

Il peso della responsabilità

In un’intervista rilasciata tramite le sue Storie su Instagram, Alessandra ha spiegato come la sua scelta di interrompere la gravidanza sia stata influenzata dalla responsabilità di essere madre. “Quando sei mamma, non puoi permetterti di prendere decisioni solo per te stessa”, ha affermato. La De Angelis ha sottolineato che, sebbene avesse il desiderio di continuare la gravidanza, ha dovuto considerare il benessere dei suoi quattro figli già nati e del marito.

La decisione di procedere con l’aborto volontario è stata una delle più difficili della sua vita. “È stata una cosa che mi ha fatto soffrire tantissimo”, ha confessato. Nonostante la consapevolezza di aver fatto la scelta giusta per la sua famiglia, il senso di colpa l’ha perseguitata. Alessandra ha rivelato di pensare spesso a quel quinto figlio e di aver conservato l’ecografia, un ricordo tangibile di una gravidanza che non è andata a buon fine.

Riflessioni e futuro

Alessandra ha anche condiviso i suoi pensieri su come affrontare situazioni simili. “Se vi trovate nella mia stessa situazione, con il senno di poi preferirei rischiare che vivere con il senso di colpa”, ha dichiarato. La sua esperienza mette in luce le sfide emotive che molte donne affrontano quando si trovano a dover prendere decisioni difficili riguardo alla maternità.

Nonostante il dolore e le difficoltà, Alessandra ha affermato con decisione che non intende avere altri figli. “Se non è andato avanti quello, non andrà avanti nessun altro. Quindi sarò sempre mamma di quattro figli”, ha concluso. La sua storia è un esempio di coraggio e vulnerabilità, che invita alla riflessione su un tema spesso trascurato e stigmatizzato nella società.