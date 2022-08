Alessandra Matteuzzi, chi era la donna uccisa a martellate dal suo stalker a Bologna

Alessandra Matteuzzi, 56 anni, è stata aggredita e uccisa sotto casa sua a Bologna dal suo stalker. Il 27enne, calciatore e modello, è stato arrestato.

Alessandra Matteuzzi è stata uccisa sotto casa sua dal suo stalker, a martellate. La donna, di 56 anni, è stata aggredita nella serata di ieri, martedì 23 agosto, dal suo ex compagno, un calciatore e modello di 27 anni, che è stato arrestato.

Alessandra Matteuzzi, di 56 anni, è stata aggredita nella serata di ieri, martedì 23 agosto, sotto casa sua, in un condominio in via dell’Arcoveggio, a Bologna. L’aggressore è il suo ex compagno, Giovanni Padovani, calciatore e modello di 27 anni, originario di Senigallia. La donna ha trovato il suo killer ad aspettarla nel cortile di casa, dove era arrivato ore prima.

L’uomo l’ha aggredita con vari oggetti, tra cui una mazza e un martello, lasciandola in fin di vita. Alessandra Matteuzzi è morta poco dopo in ospedale. Il suo ex compagno da tempo era diventato uno stalker, tanto che la donna lo aveva anche denunciato. La polizia lo ha arrestato poco dopo il delitto.

I vicini di casa hanno dato l’allarme

I vicini di casa di Alessandra hanno chiamato la polizia, dopo aver sentito le urla della donna.

Una di loro ha spiegato che il ragazzo da qualche tempo era diventato “molto insistente” nei confronti della vittima. “Sandra mi aveva detto: se suona quel ragazzo, per favore non gli apra. Quando ieri sera l’ho visto qui sotto casa, sono entrata e ho chiuso la porta perché non entrasse” ha raccontato la vicina di casa. L’uomo è arrivato sotto casa di Alessandra alle 19 di sera, mentre la vittima è arrivata alle 21.

Lui l’ha aspettata e l’ha aggredita. La donna è stata trovata in terra, ferita alla testa, in stato di incoscienza, ed è stata portata in ospedale, dove è morta.