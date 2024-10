Alessandro Basciano a Verissimo: "Non è botox. Gonfio per un intervento"

Tornato a Verissimo il dj ha parlato dopo le critiche social degli haters. La sua intervista con Silvia Toffanin

Tornato nello studio di Verissimo ad una settimana di distanza dalla precedente intervista, Alessandro Basciano ha deciso di replicare alle numerose critiche ricevute negli ultimi giorni sul suo aspetto. E alle allusioni in merito ad un eccesso nell’utilizzo del botox. Le cose in realtà sono ben diverse ed è stato lui stesso a spiegare a Silvia Toffanin che cosa è successo.

Alessandro Basciano replica alle critiche: “Non è botox, ho subito un intervento”

“C’è stata tanta violenza e odio e ho deciso di ritornare, mi avete dato l’opportunità di farlo, perché ho ricevuto una chiamata da parte di mia mamma e sentendola in quel modo, con le lacrime al telefono, ho detto è giusto che parlo e dico la realtà dei fatti”. Alessandro Basciano, incalzato dalla conduttrice di Verissimo, ha deciso di spiegare per quale motivo il suo volto sembrava molto diverso dal solito nei giorni scorsi. Dopo aver scherzato facendo il suo ingresso in studio, “ormai ho la residenza qui”, Basciano ha raccontato che cosa gli è accaduto al punto da sembrare ‘irriconoscibile’.

“Circa 12 giorni prima dell’intervista – ha raccontato – ho fatto un intervento al setto nasale perché non respiravo bene e in più avevo un problema alla cartilagine. Tutto questo ha comportato un certo gonfiore al viso e vari lividi ma, nonostante questo, ho voluto comunque fare l’intervista, pensando che il trucco, anche pesante , potesse coprire tutto. I miei problemi al setto nasale – ha aggiunto Basciano – sono derivati dal fatto che facevo boxe e, infatti, adesso ho smesso. Voglio dire che non sono contro la chirurgia estetica ma io sono stato attaccato pesantemente. Gli unici interventi che ho fatto nella mia vita sono due: le orecchie perché erano molto a sventola e il naso perché avevo la gobba ma per il resto basta”.

Ma non è tutto perché l’ex gieffino ha spiegato di non essersi, questa volta, truccato proprio per mostrare la differenza: “Infatti, si vedono i lividi. Ho voluto lasciarli perché questa volta gli hater ci sono andati giù pesanti”. Ancora, Basciano ha rivelato di aver preso la decisione di tornare a Verissimo dopo aver parlato con la madre che è “scoppiata a piangere al telefono”.

Alessandro Basciano replica agli hater

“Ero più truccato del solito – ha proseguito Alessandro Basciano – per il motivo che ho spiegato prima e sono stato attaccato anche sul mio orientamento sessuale. Voglio tranquillizzare tutti gli hater e dire che sono felicemente etero. Non credo, comunque, sia un’offesa perché ho tanti amici omosessuali e mi sembra stupido volere offendere in questo modo una persona solo perché ha un po’ di trucco in più o un foulard sulla giacca. Io ora sono forte anche grazie al percorso di terapia che sto facendo ma ci sono persone che si tolgono la vita per cose del genere”.

Alessandro Basciano, la situazione con Sophie Codegoni

Non è poi mancato un momento per parlare della situazione con Sophie Codegoni: “É uguale a com’era l’altra volta. In questi giorni, non ci siamo tanto sentiti ma abbiamo deciso entrambi di ritrovare le nostre strade separati, poi, quel che sarà, sarà. Io voglio prendere anche le sue difese: Sophie, a parte il seno, non ha nulla di rifatto, è così, come mamma l’ha fatta”. Il dj ha poi confermato che i due non si seguono, “già da un po’ di tempo” sui social.