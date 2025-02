Il conflitto tra ex coppie e diritti genitoriali

Il recente scontro tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni ha riacceso i riflettori su una questione delicata: i diritti genitoriali e la gestione delle responsabilità familiari. Basciano, noto deejay genovese, ha espresso pubblicamente il suo disappunto riguardo alla presunta incapacità della sua ex compagna di garantire un equilibrio tra vita sociale e responsabilità genitoriali. Secondo quanto riportato, Basciano accusa Sophie di trascorrere le serate in locali e ristoranti, lasciando la loro figlia Celine Blue, nata nel maggio 2023, con babysitter o altre persone.

Le accuse di Basciano e la sua lotta per i diritti di padre

In una storia condivisa su Instagram, Basciano ha dichiarato: “È veramente una sofferenza dover apprendere che la madre di mia figlia è in giro per ristoranti e locali, mentre mi preoccupo di dove sia mia figlia e con chi”. Queste parole evidenziano una frustrazione profonda, non solo per la situazione attuale, ma anche per la mancanza di comunicazione e collaborazione tra i genitori. Il deejay ha sottolineato la sua intenzione di combattere per i diritti di padre, affermando che non permetterà che la situazione continui in questo modo. La sua determinazione è chiara: “Lotterò per i miei diritti di padre finché avrò forza”.

Il contesto legale e le implicazioni della custodia

La questione dei diritti genitoriali in Italia è complessa e regolata da leggi specifiche. In un Paese civile, un genitore non può negare all’altro di vedere i figli senza motivazioni legali valide. Tuttavia, nel caso di Basciano e Codegoni, le circostanze esatte rimangono poco chiare. Recentemente, Basciano ha affrontato accuse di stalking nei confronti di Sophie, che hanno portato a un breve periodo di detenzione. Le indagini sono in corso e la decisione dei giudici del riesame è attesa con grande interesse. La situazione legale potrebbe influenzare non solo la vita personale dei due ex, ma anche il benessere della piccola Celine.