Alessandro Basciano e l’accusa di stalking a Sophie Codegoni: il dj chiede l’interrogatorio

Alessandro Basciano, il dj 35enne accusato di stalking dall’ex compagna, l’influencer Sophie Codegoni, ha chiesto di essere interrogato.
La vicenda Basciano-Codegoni ha fatto parlare per mese, con l’influencer che ha accusato di stalking l‘ex compagno, e padre di sua figlia.
Il dj, il novembre scorso era stato arrestato, per poi essere rilasciato 48 ore dopo, è ora sottoposto a divieto di avvicinamento nei confronti di Sophie Codegoni, e indossa il braccialetto elettronico. Le indagini nei suoi confronti sono concluse, in attesa del rinvio a giudizio per atti persecutori e anche per il mancato versamento all’ex compagna della somma stabilita dal giudice.
Sono chiuse le indagini su Alessandro Basciano, in attesa del rinvio a giudizio per atti persecutori e per il mancato versamento a Sophie Codegoni della somma stabilità dal giudice per la figlia. Tramite il suo legale, Leonardo D’Erasmo, Alessandro Basciano ha chiesto di essere interrogato. Il prossimo 5 di novembre, il dj sarà quindi ascoltato dal pm Antonio Pansa. Ricordiamo ancora che Basciano indossa il braccialetto elettronico e ha il divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex Sophie Codegoni.