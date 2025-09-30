Nel mondo dello spettacolo, la linea che separa la vita privata dalla cronaca rosa è spesso sottile. Ogni emozione, ogni cambiamento o nuova conoscenza diventa argomento di discussione, trasformandosi in notizia. È quanto sta accadendo a Sophie Codegoni, tornata al centro dell’attenzione mediatica dopo un periodo complesso, segnato da delusioni sentimentali, vicende giudiziarie e nuove voci di un possibile fidanzato.

Un passato tra difficoltà e rinascita per Sophie Codegoni

Negli ultimi mesi, l’ex tronista di Uomini e Donne e volto noto del Grande Fratello ha attraversato momenti delicati. La fine della sua relazione con Alessandro Basciano, resa pubblica e caratterizzata da tensioni e accuse reciproche, ha segnato una fase dolorosa. A rendere ancor più difficile quel periodo è stata la vicenda giudiziaria per stalking, le indagini, ora concluse, potrebbero portare l’ex compagno davanti a un giudice. Questa esperienza, inevitabilmente, ha lasciato segni profondi nella vita della giovane madre, che oggi appare però determinata a ricominciare, lasciandosi alle spalle le ferite del passato.

“Con chi sta adesso”, Sophie Codegoni e il nuovo fidanzato

Già lo scorso agosto, l’esperto di gossip Alessandro Rosica aveva ipotizzato una nuova frequentazione nella vita della Codegoni, accostandole il nome dell’imprenditore Piero Neri, ex di Raffaella Fico. Secondo quanto riportato, i due avrebbero trascorso del tempo insieme in Sardegna. Tuttavia, con il passare delle settimane, quelle indiscrezioni non hanno trovato conferme, lasciando il dubbio tra curiosità e supposizione.

Di recente, l’attenzione dei social si è nuovamente concentrata sulla vita sentimentale dell’influencer. Una foto inviata a Deianira Marzano la ritrae accanto a un uomo, Andrea Monaco. L’esperta di gossip, senza aggiungere ulteriori dettagli, si è limitata a definire i due una “nuova coppia”, frase sufficiente ad accendere il dibattito tra fan e follower.

Resta da vedere se Andrea sia davvero il segno di un nuovo inizio o solo l’ennesimo nome tra i gossip. Intanto, Sophie continua il suo percorso tra vita privata e social, dove ogni scatto alimenta nuove storie.