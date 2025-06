Dopo mesi difficili segnati dalla fine burrascosa della relazione con Alessandro Basciano, Sophie Codegoni torna a far parlare di sé. L’ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata infatti avvistata in compagnia di un noto calciatore. Solo amicizia o c’è qualcosa di più? Ecco chi è l’uomo misterioso.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: una rottura tutt’altro che silenziosa

La storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, si è conclusa in modo tutt’altro che pacifico.

Nel novembre 2024 Sophie Codegoni ha denunciato l’ex compagno Alessandro Basciano per stalking e minacce, accusandolo di insulti e minacce di morte attraverso messaggi e vocali. Il 21 novembre Basciano è stato arrestato a Milano, ma scarcerato meno di 48 ore dopo per insufficienza di elementi gravi, secondo la gip Anna Magelli.

Nonostante ciò, il Tribunale del Riesame — con conferma della Cassazione ad aprile 2025 — ha imposto il divieto di avvicinamento a Sophie, oltre al braccialetto elettronico. Basciano, dal canto suo, nega le accuse e denuncia danni personali e lavorativi, in attesa dell’esito del procedimento ancora in corso.

Sophie Codegoni avvistata con un famoso calciatore: chi è l’uomo misterioso?

Secondo alcune indiscrezioni diffuse in rete, Sophie Codegoni avrebbe intrapreso una conoscenza più ravvicinata con Andrea Petagna, 29 anni, attaccante attualmente in forza al Monza.

I sospetti dei fan sono nati da una serie di indizi apparsi sui social, dove diversi utenti hanno segnalato comportamenti che lascerebbero intendere una certa complicità tra i due. Le voci sono poi rimbalzate rapidamente tra le pagine degli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano.

Proprio quest’ultima ha condiviso nelle sue Instagram stories il messaggio di una follower che ha notato la presenza simultanea di Sophie e Andrea negli stessi locali e location, alimentando i sospetti su una possibile frequentazione:

“Se vedi le storie di Andre sono le stesse foto da angoli diversi… da qualche giorno! Magari sbaglio eh ma io sarei felice per Sophie”.

A rendere la situazione ancora più chiacchierata, una seconda segnalazione arrivata a Venza: una follower sostiene infatti di aver visto anche la figlia di Sophie all’interno dell’auto di Petagna, suggerendo che tra i due ci sia ormai una certa intimità.

“Praticamente il mio migliore amico segue Petagna il calciatore e ha messo una storia dove in macchina c’era anche la figlia di Sophie e questa storia l’ha tolta dopo pochi minuti“.

Al momento, tuttavia, si tratta solo di indiscrezioni: né Sophie Codegoni né Andrea Petagna hanno confermato o smentito la notizia, lasciando il gossip libero di circolare.