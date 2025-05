Al centro del gossip negli ultimi giorni, la vicenda tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni continua a suscitare grande attenzione. Dopo le accuse lanciate dall’influencer sulle presunte violenze psicologiche subite durante la loro relazione a Le Iene, l’ex concorrente del Grande Fratello ha scelto di parlare. Con un post su Instagram, il deejey ha deciso di condividere la sua versione dei fatti, rompendo il silenzio.

Il racconto di Sophie Codegoni a Le Iene

Intervistata da Le Iene, Sophie Codegoni ha condiviso la sofferenza vissuta durante la relazione con Alessandro Basciano, parlando di episodi che lei ha definito come comportamenti ossessivi e persecutori. L’influencer ha raccontato il clima di tensione e paura che l’avrebbe spinta a rivolgersi alle autorità e a sporgere denuncia.

“Quello che ho vissuto io è stata una solitudine totale. Quando denunci pensi che tutto finisca, invece è lì che inizia il vero incubo. Ti rendi conto che sei sola, abbandonata al nulla, a combattere la tua guerra senza nessuno accanto”.

A Le Iene, Sophie Codegoni ha raccontato la delusione provata per l’allontanamento di alcune persone che considerava amiche, spiegando che molti sono spariti nel momento più difficile e si sono fatti vivi solo dopo, quando ormai non serviva più.

Con fermezza, ha lanciato un messaggio ad Alessandro Basciano, affermando che la situazione ha ormai superato ogni limite e invitandolo ad affrontarla con maturità, mettendo al primo posto il bene della figlia che li unisce.

La sentenza per Alessandro Basciano: la decisione della Corte di Cassazione

Alessandro Basciano non potrà più avvicinarsi all’ex compagna Sophie Codegoni: la Cassazione ha reso definitiva la misura cautelare per stalking. Arrestato a novembre 2024 e scarcerato meno di 48 ore dopo, dovrà ora indossare il braccialetto elettronico con divieto di avvicinamento a meno di 500 metri. In caso di rifiuto o impedimenti tecnici, scatteranno i domiciliari.

Alessandro Basciano rompe il silenzio: svela la sua versione dei fatti

Basciano ha condiviso una storia sui suoi social, in cui, pur senza fare nomi, sostiene che l’ex compagna abbia utilizzato la situazione a suo favore, manipolando la vicenda a scopi personali.

“In un momento così delicato per tutte le persone coinvolte, è d’obbligo prendere le dovute distanze dalle inesattezze delle notizie divulgate, peraltro, altamente strumentalizzate, al fine di trarre profitto o comunque vantaggio personale lavorativo, senza curarsi dei danni collaterali che investono tutti”.

Poi, l’ex compagno di Sophie Codegoni, ha aggiunto:

“Avrò modo di dire la mia versione al momento debito e nelle opportune sedi. Anticipo soltanto che sono confortato dalla presenza di giudici competenti come quello della sezione famiglia di Milano che sta seguendo la vicenda di mia figlia e che mi ha riconosciuto i diritti di padre nonostante le manipolazioni mediatiche indirizzate ad infamarmi”.

Infine, ha fatto sapere di essersi già attivato per tutelarsi legalmente, intraprendendo le opportune azioni contro quelle che ritiene essere diffamazioni nei suoi confronti.