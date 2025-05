Il silenzio di Alessandro Basciano

Per un lungo periodo, Alessandro Basciano ha scelto di mantenere un profilo basso riguardo alla sua vita familiare. L’ex fidanzato di Sophie Codegoni ha cercato di proteggere la sua privacy, evitando di esporsi pubblicamente sulla questione che lo coinvolge. Tuttavia, recentemente, ha deciso di rompere il silenzio attraverso una storia su Instagram, rivelando dettagli inediti e lasciando i suoi follower con una frase enigmatica: “Si chiude il sipario”.

Questo annuncio ha suscitato curiosità e speculazioni tra i fan e i media.

Le dichiarazioni di Basciano

In questo contesto, Basciano ha voluto chiarire la sua posizione, prendendo le distanze dalle false dichiarazioni circolate negli ultimi mesi. Ha affermato di sentirsi supportato da giudici competenti, in particolare dalla sezione famiglia di Milano, che sta seguendo il suo caso. Nonostante le difficoltà e le manipolazioni mediatiche, ha sottolineato di avere tutti i diritti sulla figlia, che rimane la sua priorità assoluta. “Non entrerò più in merito alla questione come ho sempre cercato di fare se non per provare a difendermi da chi ha venduto il padre di sua figlia per il successo”, ha dichiarato, evidenziando la sua intenzione di voltare pagina.

Il rapporto con Sophie Codegoni

La relazione tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è stata intensa ma, come ha dimostrato il tempo, non ha avuto un lieto fine. L’ex coppia ha vissuto momenti di grande passione, ma la situazione attuale è complessa e carica di tensioni. Sophie, in un’intervista a Le Iene, ha espresso il suo senso di solitudine e ha rivelato di non aver mai immaginato che la denuncia nei confronti del padre di sua figlia l’avrebbe coinvolta in una vicenda così intricata. Ha lanciato un appello a Basciano, invitandolo a gestire la situazione con maggiore intelligenza e a mettere al primo posto il bene della loro figlia.

Il dibattito pubblico

Il pubblico si divide su questa vicenda: da un lato ci sono coloro che difendono Sophie, sottolineando la sua vulnerabilità e il suo desiderio di tranquillità, dall’altro ci sono i sostenitori di Basciano, che vedono in lui un padre determinato a proteggere i diritti sulla figlia. La questione ha generato un acceso dibattito sui social media, dove le opinioni si scontrano e si intrecciano. Mentre Basciano sembra intenzionato a chiudere questo capitolo della sua vita, la domanda rimane: riusciranno a trovare un accordo per il bene della loro bambina?