Alessandro Rizzo ha parlato della sua ex, Shaila Gatta, affermando: "Mi ha ingannato. Adesso sono omosessuale".

Durante un'intervista a FanPage, Alessandro Rizzo, ex di Shaila Gatta, ha negato le accuse di una relazione tossica e violenza psicologica recentemente attribuite a lui da Gatta. Ha invece sostenuto che è stata Gatta ad ingannarlo avendo rapporti con altri uomini durante la loro relazione. Rizzo, che ora è in una relazione omosessuale, ha dichiarato di aver scoperto i tradimenti del suo ex-partner attraverso le persone del loro ambiente comune. Nonostante tutto, Rizzo ha affermato che non prova rancore nei confronti di Gatta e desidera il meglio per lei.

Rizzo ha anche affermato che, nonostante i recenti contrasti, ora ha trovato l’amore in un uomo ed è felicemente impegnato in una relazione omosessuale. Ha detto: “Mi ha tradito…Nell’ultimo anno, le cose erano peggiorate. Ha mancato di rispetto nei miei confronti in vari modi. Sì, mi ha effettivamente tradito, mantenendo contatti con altri uomini mentre era con me…Il tradimento non significa solo avere rapporti fisici con un’altra persona, ma anche flirtare con qualcuno mentre sei in una relazione”.

Ha poi rivelato che è venuto a conoscenza di questi tradimenti attraverso le persone del loro ambiente comune e che sono successe più di una volta. “Sì, flirtava con ragazzi, con uomini un po’ più grandi, esattamente, con signori di varie fasce d’età. All’epoca aveva 21 anni, e flirtava con persone anche di 20 anni più grandi di lei. Non so perché flirtava con altre persone, forse c’era qualche mancanza nella nostra relazione dopo 5 anni”, ha concluso Rizzo.

Adesso, ho un partner e confermo, sono omosessuale. Vi sono state delle transizioni, indipendentemente da come sarebbe terminata la storia. Non ero bisessuale quando stavo con lei. Ho subito una metamorfosi. Ero molto innamorato di lei. Poi mi sono innamorato dell’uomo con cui sono adesso e non provo più alcun interesse per le donne. Sì, Shaila ne è a conoscenza. Penso di essere una persona molto aperta, non mi nascondo. No, non è un ballerino, ma un imprenditore con un lavoro completamente diverso. Auguro tutto il meglio a Shaila, non ho mai provato gelosia nei suoi confronti e non ho mai voluto ritornare assieme. Penso che non siamo riusciti a gestire adeguatamente la fine della nostra storia d’amore. Penso di aver subito un piccolo trauma. Sono sempre stato una persona molto affettuosa e per un lungo periodo non ho abbracciato nessuno, nessuna donna, sono diventato molto distante. Ci è voluto un po’ di tempo quando ho incontrato il mio attuale fidanzato, lui mi ha corteggiato per un bel po’.