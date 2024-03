Alice Campello si è lasciata andare ad uno sfogo sui social: i figli sono stati insultati per strada. La compagna di Alvaro Morata ha mostrato anche la foto dell’uomo che si è reso protagonista di questa scena ignobile.

Alice Campello: i figli insultati per strada

Via Instagram, Alice Campello ha raccontato ai fan un brutto episodio di cui è stata protagonista con i figli, i gemelli Alessandro e Leonardo di 6 anni. Un uomo ha iniziato ad insultarli per strada soltanto perché i bambini, frutto dell’amore con il calciatore Alessandro Morata, sono tifosi della Juventus.

Alice Campello ha raccontato:

“Per colpa di questo tipo di persone a volte non usciamo di casa tranquillamente con i nostri figli. Ha iniziato a insultare i bambini perché tifano un’altra squadra! Mi sembra allucinante che un uomo inizi a gridare verso dei bambini e una donna. Mi dispiace non aver fotografato la sua faccia, per fargli provare vergogna”.