Alimentazione estiva: i cibi giusti per arrivare in forma a giugno

Un'alimentazione estiva equilibrata è fondamentale per affrontare l'estate con energia. Vediamo come seguirla.

Adottare un’alimentazione estiva equilibrata è il primo passo per sentirsi più energici e vitali in vista dell’estate. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come sfruttare i prodotti di stagione per nutrire l’organismo e migliorare il suo benessere generale.

Alimentazione estiva

Con l’arrivo del caldo, il corpo ha bisogno di idratazione, leggerezza e nutrienti freschi. Seguire un’alimentazione bilanciata in estate aiuta a ritrovare energia, favorire la digestione e combattere i disturbi legati alle alte temperature, come ritenzione idrica, stanchezza e gonfiore.

La ricchezza di frutta e verdura di stagione permette di fare il pieno di vitamine, sali minerali e antiossidanti, contrastando gli effetti del calore e contribuendo alla depurazione dell’organismo. Un corretto regime alimentare dovrebbe, quindi, includere:

Frutta fresca e idratante , come anguria, melone, fragole, pesche e albicocche.

, come anguria, melone, fragole, pesche e albicocche. Verdure depurative e leggere , come cetrioli, pomodori, zucchine, lattuga, peperoni e carote.

, come cetrioli, pomodori, zucchine, lattuga, peperoni e carote. Proteine magre, come pesce azzurro, pollo, legumi e tofu, per mantenere il tono muscolare.

Cereali integrali , come riso, quinoa, farro e cous cous, sazianti e facilmente digeribili.

, come riso, quinoa, farro e cous cous, sazianti e facilmente digeribili. Grassi buoni, come olio extravergine d’oliva, avocado e una moderata quantità di frutta secca.

Alimentazione estiva: consigli per il benessere e l’attività fisica

Durante l’estate, mantenere abitudini sane significa nutrire il corpo nel modo giusto e restare attivi. Per affrontare il caldo e contrastare tutti gli effetti che ne conseguono, come gonfiore addominale e ritenzione idrica, è essenziale bere almeno due litri d’acqua al giorno, preferendo anche tisane fresche o estratti di frutta e verdura. Inoltre, consumare pasti leggeri e frequenti, evitando pietanze eccessivamente grasse, permette di favorire la digestione e mantenere l’energia senza appesantire l’organismo.

Anche l’attività fisica può essere gestita strategicamente: per evitare il caldo eccessivo, è consigliabile allenarsi al mattino presto o alla sera, scegliendo esercizi a bassa intensità come nuoto, yoga, stretching o passeggiate. Se si preferisce un allenamento più intenso, può essere utile praticarlo in ambienti climatizzati o sfruttare le attività all’aperto in zone ombreggiate.

