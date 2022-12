All'alt degli agenti scappa e poi li aggredisce: arrestato

Rocambolesco inseguimento in Campania, dove un uomo all’alt degli agenti di polizia in moto scappa e poi li aggredisce ma viene raggiunto ed arrestato.

Da quanto si apprende i “Falchi” di Napoli fermano un 31enne per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Tutto è accaduto nelle ore serali, quando i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto ai reati predatori, “nel transitare in via Dei Mille angolo via Carducci, hanno notato due persone a bordo di uno scooter sopraggiungere a forte velocità e li hanno seguiti”.

All’alt degli agenti scappa e poi li aggredisce

Gli agenti hanno tallonato il mezzo “fino a quando il conducente, in largo Vasto a Chiaia, è sceso dal motoveicolo per poi salire a bordo di un altro scooter parcheggiato lungo la strada”. A quel punto, come spiega la nota della polizia “i due, nonostante gli fosse stato intimato l’alt dagli agenti, si sono dati alla fuga a bordo dei rispettivi veicoli. Durante l’inseguimento uno dei due fuggitivi ha speronato gli agenti cadendo dal mezzo ma, dopo aver colpito uno dei poliziotti che aveva tentato di bloccarlo, è salito sull’altro motoveicolo guidato dal complice per proseguire la fuga”.

Lo speronamento e la caduta dei poliziotti

Questo “fino a quando, in via Filangieri, il conducente ha perso il controllo del mezzo urtando la motocicletta di servizio e provocando la caduta degli operatori; questi ultimi, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, hanno bloccato il conducente trovandolo in possesso di un disturbatore di frequenze mentre il passeggero si è dileguato a piedi facendo perdere le sue tracce”. In carcere ci è finito R.M., 31enne napoletano con precedenti di polizia.