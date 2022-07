Alla scoperta dell’Oman con Veratour: il viaggio lungo la rotta dell’incenso

Uno dei modi migliori per vivere appieno la magia di questo Paese è il Tour in Oman con estensione mare proposto in esclusiva da Veratour.

L’Oman è un Paese davvero affascinante: una meta perfetta per coloro che vogliono scoprire il Medio Oriente e trascorrere una vacanza fuori dal tempo, in luoghi unici e spettacolari. Confinante con l’Arabia Saudita, lo Yemen e gli Emirati Arabi, l’Oman ha moltissimo da offrire con le sue spiagge affacciate su un mare cristallino, le moschee, le dune del deserto ed i paesaggi naturali che sembrano usciti da una cartolina. Ed uno dei modi migliori per vivere appieno la magia di questo Paese è il Tour in Oman con estensione mare proposto in esclusiva da Veratour: un vero e proprio viaggio di scoperta ed emozioni uniche.

Il tour lungo la rotta dell’incenso di Veratour

L’esclusivo tour lungo la rotta dell’incenso di Veratour prevede un vero e proprio viaggio alla scoperta dei luoghi più suggestivi dell’Oman, della durata di 8 giorni, con la possibilità di aggiungere l’estensione mare e rilassarsi poi nell’esclusivo Veraclub Salalah: il villaggio affacciato direttamente sulla meravigliosa Baia di Mirbat.

Alla scoperta di Muscat

Il tour prevede la partenza in aereo dall’Italia, con arrivo in mattinata a Muscat, la capitale omanita. Dopo il trasferimento in hotel, ognuno è libero di scegliere come trascorrere il resto della giornata partecipando o meno all’escursione “sunset Cruise” che permette di ammirare le meravigliose e suggestive baie nell’area di Barr Al Jissa. Si rientra poi verso Old Muscat per una visita al Palazzo dei Sultani. Pranzo e cena sono programmati presso l’hotel.

Il giorno seguente, dopo la prima colazione la guida porta il gruppo alla scoperta della Grande Moschea del Sultano Qaboos, famosa tra l’altro per le moltissime decorazioni in marmo di Carrara. Si prosegue dunque con la visita panoramica del Museum Bait Al Zubeir, del Palazzo del Sultano Al Alam e dei Forti portoghesi. Dopo il pranzo al ristorante, la visita prosegue presso il Muttrah Souk, il mercato dell’Oman dove si rimane letteralmente estasiati dagli incensi, dalle spezie e dai monili in argento. Si rientra poi in hotel per la cena ed il pernottamento.

Alla scoperta delle altre città simbolo dell’Oman

Il tour prosegue i giorni seguenti verso le altre città simbolo dell’Oman, prima tra tutte Nizwa, conosciuta come la perla dell’Islam e famosa per la lavorazione artigianale dell’argento. Si prosegue poi alla scoperta del pittoresco villaggio beduino di Sinaw, di Ibra e di Bidiyah dove è prevista una emozionante escursione tra le dune in 4×4 con tramonto finale e pernottamento in tenda.

Alla scoperta dell’oasi-wadi

Il mattino seguente si prosegue con destinazione Wadi Bani Khadil per ammirare questa suggestiva oasi nel deserto e si raggiunge poi Sur, città famosa per via delle sue tantissime moschee. Dopo cena, è prevista un’escursione sulla spiaggia per ammirare le tartarughe che depongono le loro uova e si pernotta infine in hotel.

Il giorno seguente di riparte alla volta di Muscat, con sosta intermedia a Wadi Tiwi e Wadi Shab, a anche nell’incantevole White Beach per un bagno nelle acque cristalline del golfo di Oman. Si arriva dunque a Muscat, si cena in hotel ed il giorno seguente si torna in Italia.