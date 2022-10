Alla scoperta di Jatapay, la piattaforma che vuole rivoluzionare il mondo commerciale

Jatapay aiuta infatti gli esercenti a offrire formule di pagamento personalizzate, favorendo i clienti nell'acquisizione di beni e incentivando le vendite e il fatturato.

Si chiama Jatapay, è una piattaforma di pagamento digitale flessibile e promette di rivoluzionare l’intero settore commerciale.

Come nasce Jatapay

Jatapay nasce dall’idea di un gruppo di professionisti che, alla luce delle recenti evoluzioni del mercato digitale e delle normative in fatto di servizi di pagamento, hanno creato un software innovativo in grado di facilitare la gestione delle transazioni commerciali.

Il sistema permette di aderire a un modello di gestione degli incassi rivoluzionario, capace di abbattere qualunque ostacolo alla crescita del business, sottraendo alle attività commerciali – sia esse B2B sia B2C – tutti quegli impedimenti legati alla difficoltà di far rispettare ai committenti gli accordi presi per il saldo di merci o prestazioni.

Nel dettaglio, Jatapay integra all’interno della sua piattaforma tutte le soluzioni di pagamento possibili, facendo sì che aziende e professionisti possano fruire di diverse modalità di incasso e offrire al contempo piani di pagamento completamente personalizzati.

L’idea si fonda sull’ambizioso obiettivo di favorire una collaborazione più solida tra venditori e acquirenti, alla luce dell’estrema popolarità in tutto il mondo dei pagamenti dilazionati e delle loro enormi potenzialità di sviluppo anche sul nostro territorio.

Come funziona Jatapay?

Jatapay basa il suo funzionamento su un sistema estremamente semplice che, in prima battuta, prevede l’adesione dell’esercente alla piattaforma; ai clienti è richiesto invece di accedere a www.jatapay.it e compilare l’anagrafica, completando il processo di iscrizione con l’inserimento dell’IBAN o delle carte di credito o di debito.

A questo punto, il professionista ha la facoltà di selezionare la modalità di pagamento prescelta dall’acquirente e creare un piano ad hoc, che viene confermato e di conseguenza attivato nel momento in cui il cliente gli fornirà il relativo codice di verifica fornito da Jatapay.

Jatapay: i servizi offerti

Jatapay per i consumatori finali è completamente gratuito, mentre per gli esercenti ha un costo che dipende dalla tipologia di pacchetto prescelto.

I profili, selezionabili in base al volume d’affari, sono in tutto due: quello easy, che prevede un servizio standard, con pagamenti da 2 mensilità a 72, pos virtuale e posticipo dei flussi a fronte di un costo di attivazione una tantum e un abbonamento mensile a prezzi contenuti e quello professional che, a fronte di un abbonamento mensile e un costo di attivazione una tantum, dà accesso a un’offerta di tipo all inclusive.

Le opzioni aggiuntive di Jatapay, naturalmente, sono numerosissime e permettono di accedere a servizi come il posticipo dei flussi, con il quale l’acquirente stabilisce la data in cui deve avere inizio un pagamento – di fatto postdatandolo in base a esigenze proprie o del committente – o con rate differenziate, che consente di personalizzare il piano di pagamento del cliente.

Si può fruire inoltre di opzioni come il servizio multiutenza, con il quale è possibile attivare diverse postazioni di pagamento sulla base dell’ampiezza della rete di vendite, o il POS virtuale, che consente di accettare pagamenti in un’unica soluzione tramite carte di credito o di debito.

Ma tra le opzioni più interessanti ci sono soprattutto la dilazione da 2 a 72 rate e la formula per il pagamento continuativo, quest’ultima utile nel caso in cui si propongano servizi che prevedono noleggi, canoni, sottoscrizioni o abbonamenti.

L’esperienza di Jatapay e gli obiettivi per il futuro

Jatapay è un progetto basato su un’infrastruttura open wide che ha permesso all’azienda in un solo anno di attività, investendo soprattutto sull’efficienza del suo modello e indagando sulla risposta del mercato, di ottenere il consenso di clienti come Johix, Sardex spa e MI Store del gruppo Xiaomi.

Oggi il progetto si prepara alla diffusione su larga scala tenendo fede alla sua mission originaria, quella di fornire agli esercenti uno strumento veloce, ma soprattutto sicuro e alla portata di tutti.

Jatapay è infatti un sistema trasparente e privo di burocrazia, capace di evolversi con il mercato e di offrire ad ogni imprenditore l’opportunità di monitorare il proprio business e di raggiungere più facilmente i propri obiettivi.