Il cibo congelato è ormai un elemento essenziale nelle case di milioni di persone, grazie alla sua praticità e lunga conservazione. Tuttavia, dietro a questa comodità si nascondono rischi spesso ignorati, che possono compromettere la salute. L’infettivologo Matteo Bassetti ha deciso di affrontare questo delicato tema, lanciando un allarme che ha suscitato preoccupazione in molti. Con il suo intervento, l’esperto intende sensibilizzare il pubblico su un aspetto troppo spesso sottovalutato della nostra alimentazione quotidiana.

I consigli di Bassetti sul cibo congelato

Il dott. Bassetti, si è spostato in cucina per dare consigli su come scongelare correttamente la carne. Un errore comune è farlo a temperatura ambiente o sotto l’acqua calda, pratiche che favoriscono la proliferazione batterica e aumentano il rischio di infezioni. Anche la funzione defrost del microonde non è consigliata. Nel suo ultimo reel, Bassetti spiega che i batteri non muoiono nel freezer, ma entrano in uno stato di “standby”.

Allarme cibo congelato: Bassetti lancia avviso urgente

Nel suo video, Matteo Bassetti ha sottolineato un concetto fondamentale: i batteri non vengono eliminati dal freddo, ma entrano semplicemente in uno stato di stand-by. Pertanto, la proliferazione batterica continua anche durante la fase di congelamento e, in particolare, quando il cibo torna alla temperatura ambiente.

Per questo motivo, è assolutamente sconsigliato scongelare gli alimenti a temperatura ambiente, ad esempio lasciandoli su un piatto scoperto, poiché ciò favorisce la crescita batterica. Questo rischio è amplificato con l’arrivo della bella stagione, quando le temperature più alte accelerano la contaminazione. Inoltre, come avverte l’esperto, anche lo scongelamento nel microonde, utilizzando i programmi appositi, non è una soluzione sicura, in quanto potrebbe comunque causare una proliferazione batterica pericolosa, mettendo a rischio la salute.

Per scongelare correttamente carne, pollo o qualsiasi altro alimento, è fondamentale trasferirli dal freezer al frigorifero. In questo modo, il cibo si scongela lentamente, impedendo ai batteri di proliferare a temperatura ambiente. Questo processo aiuta a prevenire rischi di infezioni alimentari come gastroenteriti e altre patologie.

“Il pollo, la carne o qualunque altro alimento decidiamo di scongelare, deve essere passato dal congelatore al frigorifero, per evitare che la temperatura troppo elevata causi la proliferazione batterica. La temperatura del microonde rischia di causare infezioni gastrointestinali e di farci stare molto male. Prestate attenzione a come scongelate gli alimenti“, ha sottolineato il medico.