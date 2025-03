Il virologo Matteo Bassetti, a capo del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ha manifestato apprensione per lo stato di salute di Papa Francesco. In seguito alla pubblicazione di una foto del Pontefice durante la sua degenza al Policlinico Gemelli di Roma, ha espresso il suo parere sulla situazione.

Papa Francesco al Gemelli: l’immagine inedita che sta facendo il giro del mondo

Di recente, una foto di Papa Francesco ha attirato grande attenzione e suscitato discussioni in tutto il mondo. L’immagine, diffusa dopo il suo ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, mostra il Pontefice in una condizione fisica visibilmente provata, portando molti a interrogarsi sul suo reale stato di salute.

Nonostante le preoccupazioni, il Vaticano ha assicurato che il Papa sta proseguendo il recupero e continua a svolgere i suoi impegni, seppur con alcune limitazioni. Tuttavia, l’immagine ha inevitabilmente alimentato il dibattito sulla salute del Pontefice e sulle sue future capacità di guida della Chiesa.

Papa Francesco e la mano gonfia nella foto

Molti non hanno potuto fare a meno di notare alcuni dettagli della foto diffusa dalla Santa Sede. In particolare, nell’immagine che ritrae Papa Francesco di profilo nella cappellina dell’ospedale, si osserva una mano particolarmente gonfia. Questo gonfiore, potrebbe essere dovuto a un accumulo di liquidi causato dalle terapie endovena e di idratazione a cui è stato sottoposto.

Papa Francesco è irriconoscibile: Matteo Bassetti rompe il silenzio

Diversi esperti, tra cui il virologo Matteo Bassetti, hanno commentato lo scatto, sottolineando come il Papa sembri invecchiato, di 5-10 anni, in poche settimane.

“La foto restituisce un uomo molto sofferente, dove si vede questo crocifisso illuminato che in qualche modo vuole vuole far vedere come ci sia una luce. Ma poi c’è l’uomo profondamente segnato da un mese di ricovero in ospedale, che ne ha colpito profondamente il fisico”.

Bassetti ha commentato l’ipotesi di una dipendenza dall’ossigeno per Papa Francesco, affermando che al momento non è chiaro quale sia il livello di necessità, poiché il Pontefice non sembra utilizzare strumenti di ventilazione nell’immagine condivisa ai fedeli.

“La polmonite polimicrobica, fungina, virale, probabilmente anche batterica, cioè con tutti quelli che sono i microrganismi potenzialmente causa mortale in un soggetto immunodepresso. Il vero miracolo sia quello che sia ancora in vita e poi bisognerà vedere qual è la sua dipendenza dall’ossigeno, se gli permetterà o meno di svolgere le sue attività. Dubito, ma questo comunque spetterà ai medici, ai suoi medici che lo seguono”, sottolinea Bassetti a Il Messaggero.

La preoccupazione di Bassetti riguarda il fatto che, sebbene sia bello vedere che Papa Francesco sia ancora vivo, resta da capire quali effetti l’infezione abbia avuto. Ha aggiunto che, in genere, simili infezioni causano danni respiratori, quindi sarà necessario vedere quali conseguenze avrà nel lungo periodo.