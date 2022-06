Allerta caldo in due città italiane: bollino giallo sia Cagliari che Perugia. Nella città umbra, in particolare, è attesa una forte ondata di caldo.

Allerta caldo in due città italiane: bollino giallo per Cagliari e Perugia martedì 14 giugno

Nella giornata di martedì 14 giugno, le città di Cagliari e di Perugia dovranno affrontare un’allerta caldo con bollino giallo. Per la città umbra, inoltre, l’allerta passerà a bollino arancione nella giornata di mercoledì 15. Entrambe le città, insieme a Bologna, si erano già contraddistinte per la presenza del bollino giallo assegnato per lunedì 13 giugno.

Secondo quanto riportato nel nuovo bollettino per le ondate di calore che è stato diffuso dal Ministero della Salute in collaborazione con la Protezione Civile, Cagliari e Perugia sono le uniche due città contrassegnate dal bollino giallo.

Per quanto riguarda Cagliari, le temperature massime raggiungeranno i +35°C. Nella giornata di mercoledì 15 giugno, poi, Perugia passerà in bollino arancione mentre Firenze e Bolzano dovranno fare i conti con il bollino giallo.

Con il bollino giallo, si indica un livello di pre-allerta che indica condizioni metereologiche che anticipare il verificarsi di una significativa ondata di calore. Il bollino arancione, invece, simboleggia condizioni metereologiche che possono provocare un rischio per la salute soprattutto nei gruppi di popolazione più suscettibili al caldo.