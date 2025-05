Allerta fumo su volo EasyJet da Malpensa a Fuerteventura

Un volo EasyJet in difficoltà

Questa mattina, un volo EasyJet in partenza dal Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa, diretto a Fuerteventura, ha affrontato una situazione di emergenza a causa di un allarme fumo in cabina. L’incidente è avvenuto poco dopo le 8, quando l’aereo, con 203 passeggeri a bordo, ha dovuto effettuare un atterraggio d’emergenza.

Fortunatamente, l’atterraggio è avvenuto senza complicazioni, grazie alla prontezza dell’equipaggio e delle procedure di emergenza attivate.

Intervento delle autorità

Subito dopo l’atterraggio, sono scattate le procedure di emergenza. La sala operativa di Areu, insieme al 118 e ai vigili del fuoco, è intervenuta prontamente in pista per garantire la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio. Le operazioni di soccorso sono state rapide ed efficienti, permettendo di riportare la situazione sotto controllo nel giro di un quarto d’ora. Nonostante l’allerta, la pista non è stata chiusa e non si sono registrati disagi per gli altri voli in partenza o in arrivo.

Ripartenza e gestione della situazione

Dopo l’intervento delle autorità e la verifica della sicurezza dell’aereo, il volo EasyJet ha potuto riprendere il suo viaggio. La partenza è stata rinviata di circa due ore, ma i passeggeri sono stati assistiti e informati durante l’attesa. Questo episodio evidenzia l’importanza delle procedure di emergenza e della preparazione degli equipaggi a gestire situazioni critiche, garantendo la sicurezza dei viaggiatori. La compagnia aerea ha comunicato che ulteriori controlli sono stati effettuati sull’aereo prima della ripartenza, per assicurare che non ci fossero ulteriori rischi.