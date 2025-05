Un caso di dengue scuote Capiago Intimiano

Un allarme sanitario ha colpito Capiago Intimiano, un comune della provincia di Como, a seguito di un caso di dengue. La notizia, riportata dal quotidiano La Provincia, ha destato preoccupazione tra i residenti. Venerdì scorso, un cittadino di ritorno da un viaggio all’estero ha manifestato i sintomi tipici della malattia, portando al suo ricovero in sorveglianza sanitaria presso l’ospedale Sant’Anna.

Misure preventive in atto

In risposta a questa situazione, il comune ha attivato un trattamento straordinario per eliminare le zanzare tigre, noti vettori del virus. In collaborazione con l’Agenzia di Tutela della Salute (Ats) territoriale, le autorità locali hanno emesso raccomandazioni per i residenti. Fino a lunedì, è consigliato tenere le finestre chiuse, mantenere gli animali domestici in casa e astenersi dal consumo di prodotti freschi provenienti dagli orti.

Informazioni sulla dengue

La dengue è una malattia virale trasmessa principalmente dalla zanzara Aedes aegypti, diffusa in aree tropicali e subtropicali. Essa è causata da quattro sierotipi del virus del dengue e si manifesta con sintomi come febbre alta, dolori muscolari e articolari, mal di testa e eruzioni cutanee. Nei casi più gravi, la malattia può portare a complicanze serie, come la febbre emorragica o la sindrome da shock. Attualmente, non esiste un trattamento antivirale specifico; la gestione si concentra sul sollievo dei sintomi, con riposo, idratazione e farmaci come il paracetamolo per alleviare febbre e dolore. Nei casi più gravi, è necessario il ricovero ospedaliero per monitoraggio e terapie di supporto.