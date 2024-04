Allerta valanghe in montagna: in Piemonte rischio aumentato del 10%

Allerta valanghe in montagna: in Piemonte rischio aumentato del 10%

L’allerta valanghe in montagna è in costante aumento: nel 2023 il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ha recuperato 1.793 persone, 1.596 il record del 2022 mentre nel 2018 erano stati raggiunti 1375 escursionisti, segnando il primato assoluto mai registrato in Piemonte.

L’allerta valanghe: le parole del presidente del Soccorso Alpino piemontese

Dopo le nevicate in quota degli ultimi giorni resta molto alto l’allarme valanghe con un livello 4 su 5, afferma Giaj Arcota:

«Nel giro di una settimana dovrebbe scendere a livello 2 ma, intanto, dico a chi ama le escursioni con gli sci di avere un po’ di pazienza e valutare bene i tracciati, senza andare a cacciarsi nel pericolo. Perché ci sono gite dove non si rischia praticamente nulla e l’ambiente e i panorami sono comunque straordinari».

L’ultimo bollettino neve di Ainewa, l’associazione dell’arco alpino italiana, ha rinnovato il grado di pericolo portandolo al livello 4, cioè elevato. Questo perchè la neve in molti punti è ancora molto fresca, e quando le precipitazioni sono abbondanti si alza il rischio di distacchi, anche di grandi dimensioni.

Allerta valanghe e i motivi principali di infortunio in montagna

Le principali cause di infortunio in montagna sono le cadute, 48%, seguite dai malori, 15%, e riguardano gli uomini nel 76% dei casi e le donne nel 24%.

Il 92% delle persone soccorse praticava attività del tempo libero contro il 6% di residenti in montagna e il 2% di persone che si sono infortunate mentre stavano lavorando su terreni impervi.

I feriti e morti in montagna

I feriti sono stati 1185, 1083 la passata stagione, e di questi, per fortuna 527 sono stati gli illesi, ma si sono registrati anche 81 deceduti con un aumento del 4,5%.

Quando ci si rende conto che si sta staccando una valanga, bisogna cercare una via di fuga, lontana dalla parte centrale. Una buona attrezzatura può essere fondamentale per limitare i danni, come ad esempio lo zaino airbag che aiuta a restare in alto.