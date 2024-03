Il giovane è morto dopo essere stato travolto da una valanga in val Passiria: il soccorso alpino interviene in Alto Adige

Dramma in Alto Adige, dove una valanga avenuta in val Passiria ha travolto e ucciso un ragazzino di soli 16 anni. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio, ma i famigliari hanno lanciato l’allarme solo in serata: con il ragazzo non c’erano testimoni.

Valanga in Alto Adige: morto un ragazzo di 16 anni

L’allerta è scattata ieri sera alle 19.30, ma l’incidente è avvenuto qualche tempo prima. Il 16enne si trovava a circa 1.600 metri a Plan in val Passiria, quando è stato travolto e ucciso da una valanga. Il corpo del ragazzo è stato trovato dopo le 21, dopo che sul posto erano intevenuti i vigili del fuoco e gli uomini del soccorso alpino. Secondo quanto appreso, sembra che il giovane fosse andato a sciare da solo e per questo motivo, nel momento del dramma, non c’era nessuno che potesse aiutarlo o chiamare immediatamente i soccorsi. Si tratta del secondo episodio simile che avviene negli stessi luoghi a distanza di pochissimi giorni.