Tra capre e lupi. Un giovane allevatore di Tremezzina, nel Comasco, è stato attaccato da tre lupi mentre si recava per un controllo dal suo gregge di capre all’Alpe di Ossuccio: tra sabato e domenica ne aveva già perse quindici (delle ottanta totali). Ecco la sua testimonianza.

«Ero solo e a mani nude»

Raffaele Castellazzi è stato ferito dai lupi a un braccio e a una gamba. «Non so neanche io come ho fatto a difendermi. Di sicuro poteva finire molto peggio, sono stato molto fortunato» ha raccontato il giovane. Sarebbero stati proprio i lupi a fargli sparire le capre nei giorni precedenti ed è proprio per questo motivo che era si era recato ancora una volta a controllare il suo gregge. Gli hanno girato attorno e poi uno di essi gli è balzato addosso mordendolo. «Ero solo e a mani nude. […] Per fortuna sono riuscito a spostarmi, ho rimediato soltanto una ferita di striscio al braccio» ha continuato Castellazzi.

La voce della Coldiretti

Della vicenda di Raffaele la Coldiretti di Como e Lecco approfitta per sollevare una problematica diffusa e non più trascurabile: «Negli ultimi mesi sulle nostre montagne e in Valtellina gli attacchi dei lupi non si contano più. Ma una cosa è sentirne parlare, un’altra trovarseli faccia a faccia».