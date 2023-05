Sul web e non solo stanno circolando diverse fake news sull'alluvione in Emilia Romagna: le smentite sul ruolo della diga di Ridracoli

Anche un tragedia enorme come quella dell’alluvione in Emilia Romagna può essere pretesto, per qualche malpensante, per mettere in circolo pericolose fake news. Ma cosa c’entra la diga di Ridracoli con il dramma che ha colpito le città emiliane?

Emilia Romagna, le fake news che circolano sull’alluvione

Come tutti sappiamo, e come è stato spiegato più volte dagli esperti, nel mese di Maggio è caduta in Italia e, in particolare nella zona emiliana, una quantità di pioggia molto superiore alla media stagionale. I forti temporali hanno causato la rottura degli argini di più di 20 fiumi che sono esondati andando a sommergere letteralmente le strade di mezza Emilia Romagna, causando anche la tragica scomparsa di 15 persone. Uno scenario catastrofico che però ha prestato il fianco alla creazione di diverse fake news, la principale delle quali riguarda la diga di Ridracoli.

Il ruolo della diga di Ridracoli: cosa si dice sul web

Secondo le voci messe in giro da un canale YouTube e da qualche profilo TikTok anche molto seguito, l’alluvione in Emilia Romagna non sarebbe stata causata dalle piogge, ma dalla rottura intenzionale delle paratie della diga di Ridracoli. “Tutto sommato ha piovuto forte solo una notte. Io ho vissuto e visto di peggio qui e non è mai successo niente” – spiega sospettoso l’utente andado a gettare veleno sull’ente Romagna Acque, responsabile della diga in questione. La fantasiosa teoria è stata smontata dagli uomini della Protezione Civile.