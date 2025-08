Dopo le dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione russa, Dmitry Medvedev, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha subito replicato. Ecco cosa ha detto.

Alta tensione Russia-Usa: le parole di Medvedev

Negli scorsi giorni l’ex presidente russo e ora vicepresidente di Sicurezza della Federazione, Dmitry Medvedev, aveva criticato la decisione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riducendo da 50 a 10 giorni il tempo concesso alla Russia per trovare un’accordo di pace con l’Ucraina, prospettando sanzioni immediate.

Ma ecco le parole su X di Medvedev su Trump: “sta giocando al gioco dell’ultimatum con la Russia. 50 giorni o 10, dovrebbe ricordare due cose. Uno, la Russia non è Israele e nemmeno l’Iran. Due, ogni nuovo ultimatum è una minaccia e un passo verso la guerra. Non tra Russia e Ucraina, ma con il suo stesso Paese.” Ma, come ha reagito il Tycoon a ciò?

Alta tensione Russia-Usa, la rabbia di Trump: “Schiero due sottomarini nucleari”

La risposta di Donald Trump alle dichiarazioni di Medvedev non si è fatta attendere. Il presidente degli Stati Uniti ovviamente non ha preso bene le parole dell’ex presidente russo: “deve stare attento con le parole, sta entrando in un territorio molto pericoloso. E’ stata fatta una minaccia dall’ex presidente della Russia, proteggeremo la nostra gente. Leggete cosa ha detto, ha parlato di nucleare e quando si parla di nucleare bisogna essere preparati. Noi siamo totalmente pronti.” Sempre sul suo social Truth, Trump ha annunciato di aver ordinato che due sottomarini nucleari vengano posizionati nelle regioni appropriate, nel caso in cui le dichiarazioni di Medvedev fossero più che semplici parole.