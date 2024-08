Prima di tornare in televisione con la nuova avventura sul Nove, Amadeus si sta godendo le vacanze in compagnia della moglie Giovanna Civitillo. E’ stata proprio la donna a conquistare l’attenzione dei fan, con un post ironico dedicato al marito.

Amadeus e Giovanna in vacanza: l’ironia di lei piace ai fan

La nuova stagione televisiva sarà molto importante per Amadeus che, dopo anni e anni trascorsi in casa Rai, traslocherà sul Nove. In attesa del grande debutto, il conduttore si sta godendo le vacanze con la moglie Giovanna Civitillo. I due non hanno svelato la metà, ma con una serie di post ironici sono riusciti a conquistare l’attenzione dei fan.

Amadeus? Il benzinaio di Giovanna

Giovanna, molto più attiva sui social rispetto al marito, ha condiviso una serie di foto della vacanza. In uno di questi post, la Civillo ha immortalato Amadeus mentre fa benzina. A didascalia, ha scritto:

“Io e… il mio benzinaio di fiducia“.

Lo scatto, simpatico e alternativo, ha riscosso un grande successo.

Amadeus e Giovanna: gli apprezzamenti dei fan

Il fatto che Amadeus e Giovanna si mostrino sui social come comuni mortali è l’aspetto che piace di più ai fan. Non a caso, il post del “benzinaio di fiducia” ha ricevuto molti apprezzamenti. Ovviamente, ci sono anche critiche, ma sono in minoranza.