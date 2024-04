Amadeus via dalla Rai, Sabrina Ferilli si sfoga: "Chi sputt*** la gente fa schifo"

Non smettono di far discutere le voci sulla dipartita di Amadeus dalla televisione di Stato. Sabrina Ferilli è intervenuta in tono critico sull'argomento.

Il conduttore Amadeus andrà via dalla Rai alla fine del contratto che scadrà a fine agosto: è questo uno degli argomenti che più sta tenendo banco nel dibattito pubblico. Com’è noto sull’addio del “Re Mida degli ascolti” sono state diffuse diverse indiscrezioni, una su tutte la selezione di Povia tra i cantanti big a Sanremo o ancora il conferimento dell’incarico a Mogol come co-direttore artistico del Festival. Eppure, c’è chi come Sabrina Ferilli ha avuto da ridire e non poco, tanto da lasciarsi andare ad uno sfogo che non è passato inosservato.

Amadeus, lo sfogo di Sabrina Ferilli: “Mi fa schifo il modo con cui si sputt*** la gente”

Sabrina Ferilli si è espressa sull’argomento utilizzando un tono quanto mai diretto ed incisivo. In una storia condivisa su Instagram ha commentato il titolo di un articolo pubblicato su una testata, affermando: “Premettendo che non conosco queste persone personalmente, ma so chi sono e sicuramente sono professionisti che da anni fanno il loro mestiere, il modo con il quale si sputtani la gente mi fa schifo”, osservando inoltre: “La superficialità di questi tempi dove le persone vengono usate come carta da caramelle mi fa schifo”.

Fiorello su Amadeus: “È solo una scelta di vita”

Nel frattempo, lo showman Rosario Fiorello è intervenuto sul caso, durante la puntata di Tv Talk. Sulla questione non si è sbottonato più di tanto, spiegando tuttavia che dietro alla scelta di Amadeus non ci sono motivazioni economiche: “Ho letto delle cose, siccome alcune le so, posso dirle. Ama ha fatto questa scelta. È solo una scelta di vita. Non c’è dietrologia, non ci sono soldi o tutto quello che voi leggete sui giornali: a 60 anni e più vuole nuovi stimoli. Ha dato tutto alla Rai, è da ammirare, credo che lì avrà anche un ruolo organizzativo. Si divertirà a provare, a testare format egli stesso”.