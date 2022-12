Ambulanza si ribalta mentre è in emergenza: l'incidente a Milano

Ambulanza si ribalta mentre è in emergenza dopo l'urto contro una vettura: l'incidente a Milano con nessuno dei feriti che è in pericolo di vita

Brutto incidente sulle strade della Lombardia ed ambulanza che si ribalta mentre è in emergenza: l’incidente è avvenuto a Milano.

Il sinistro è verificato in via Scarampo nella zona di Portello nella serata del primo dicembre, esattamente all’incrocio con via Teodorico. Da quanto si apprende il fatto si è verificato intorno alle 19.30 nei pressi dell’ex Fiera.

Ambulanza si ribalta mentre è in emergenza

Il mezzo, appartenente alla Croce rosa celeste, pare fosse in viaggio per una chiamata di emergenza, con sirena e lampeggiante acceso. Lo spot di intervento era Quarto Oggiaro e il mezzo non trasportava alcun paziente.

All’altezza dell’incrocio però e per cause in via di accertamento l’ambulanza ha colpito ha una Peugeot 208. I media parlando un urto molto violento per il quale la vettura ha riportato danni severi e l’ambulanza si è ribaltata su un fianco.

Le condizioni dei soccorritori feriti

I feriti erano stati dati per gravi e si era immediatamente provveduto ad allertare la centrale 118 per due ambulanze e un’auto medica in codice rosso.

Pare invece che nessuno di loro sia in pericolo di vita dopo le prime visite al Fatebenefratelli. I passeggeri della vettura non avrebbero riportato ferite. Sul posto e per i rilievi gli agenti della polizia locale che hanno redatto verbale.