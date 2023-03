Due persone sono morte nella serata di ieri, 26 marzo, ad Amburgo, dove si è verificata una sparatoria in un quartiere residenziale. L’ipotesi al momento è quella di omicidio-suicidio.

Amburgo, spari in una zona residenziale: due morti

In un quartiere residenziale di Amburgo, nella serata di ieri, 26 marzo 2023, si è verificata una sparatoria, come riportato dal giornale tedesco Bild. Il bilancio è di due vittime. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver sentito degli spari intorno alle 23.32 nella Reeborn Street, nel quartiere Langenhorn di Amburgo, una zona residenziale. Secondo fonti del quotidiano si è appreso che la polizia è stata chiamata poco prima di mezzanotte e che 28 veicoli sono arrivati sul luogo in cui si è verificata la sparatoria.

L’ipotesi omicidio-suicidio

Si tratta della seconda sparatoria mortale in un solo mese ad Amburgo. La polizia ha comunicato che stanno investigando, per cui per il momento non hanno reso pubbliche informazioni sull’autore della sparatoria o sul motivo dell’attacco. Secondo l’ufficio del procuratore di Amburgo, le vittime sono due uomini, uno dei quali potrebbe aver aperto il fuoco uccidendo l’altro, per poi suicidarsi, come riportato dall’emittente tedesca DW. La polizia ha reso noto di aver concluso il suo intervento sul posto e di aver aperto un’indagine sulla sparatoria.