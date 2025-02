Nuova giuria per il serale di Amici 24? Via al totonomi

Manca davvero poco al serale di Amici 24 ed ecco che potrebbero esserci importanti novità in giuria. Ecco quello che sappiamo.

Amici 24, da chi sarà formata la nuova giuria?

Ci siamo, manca davvero pochissimo al serale di Amici 24. Gli alunni in questo periodo stanno sostenendo gli esami al fine di ottenere le ambite maglie d’oro. Nelle ultime ore si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero una nuova giuria, ricordiamo che nelle ultime due edizioni abbiamo avuto sempre Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Un terzetto molto amato ma, secondo il sito si scommesse Sisal potrebbero arrivare altri giurati, tra cui Amadeus e Ilary Blasi. Il settimanale Nuovo Tv diretto da Riccardo Signoretti ha confermato Amadeus ma non Ilary Blasi. Al suo posto si parla Christian De Sica ed Eleonora Abbagnato: “dietro le quinte di Amici Maria De Filippi vuole una nuova giuria di star e parte il totonomi. Rivoluzione in atto per la fase finale del programma di Canale 5.” Per adesso si tratta solo di voci, aspettiamo di vedere se ci saranno o meno conferme ufficiali.

Amici 24, quando inizia il serale?

Come detto potrebbe esserci una rivoluzione per quanto riguarda il serale di Amici 24, che potrebbe avere una giuria tutta nuova. Aspettando conferme o smentite, stando a quanto detto da Lorella Cuccarini ( “-3 alla fine del pomeridiano”), il serale di Amici 24 dovrebbe cominciare il 15 o il 22 di marzo.