Il nuovo promo di Amici ha fatto scatenare l’ironia del web. Per ricordare al pubblico che la nuova edizione inizia il 15 settembre, sono stati scelti tutti gli ultimi finalisti, tranne Holden.

Amici 24, Holden escluso dal nuovo promo con i finalisti della scorsa edizione: l’ironia del web

Il 15 settembre inizia la nuova edizione di Amici. Mediaset ha già mandato in onda il nuovo promo con tutti gli allievi finalisti, e non solo, della scorsa edizione. I fan, però, hanno notato un particolare insolito, ovvero l’assenza di Holden nel video.

Nel video vengono mostrati frammenti delle esibizioni più emozionanti degli allievi, con alcune inquadrature di Maria De Filippi. Sul web è esplosa l’ironia per l’assenza di Holden. I fan si sono scatenati tirando fuori le teorie più assurde, divertendosi a cercare di capire o indovinare il motivo per cui la redazione ha scelto di non mettere immagini di Holden nel nuovo promo.

Amici 24: tutte le novità della prossima edizione del programma

La ventiquattresima edizione di Amici inizierà domenica 15 settembre e sono già iniziati a circolare i primi rumors. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe esserci un altro figlio d’arte, dopo LDA, Angelina Mango e Holden. Si tratterebbe di Samuele Riefoli, il figlio del cantante Raf, conosciuto con il nome di D’Art. Per quanto riguarda i professori, sono stati confermati Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Quasi sicuramente ci saranno anche Raimondo Todaro ed Emanuel Lo, nonostante si sia parlato di un possibile ingresso di Elena D’Amario tra i professori. Anche Anna Pettinelli dovrebbe tornare, ma al momento non ci sono ancora certezze.