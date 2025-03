Amici 24: prime emozioni e colpi di scena nel serale

Una nuova giuria per un’edizione emozionante

La prima puntata del serale di Amici 24 ha portato con sé un’atmosfera carica di emozioni e aspettative. La giuria, rinnovata rispetto alla scorsa edizione, è composta da nomi noti del panorama musicale e televisivo: Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Questa nuova formazione promette di portare freschezza e competenza, con l’obiettivo di valutare al meglio i talenti in gara. L’assenza di Michele Bravi e Giuseppe Giofrè, sostituiti da volti nuovi, ha già suscitato discussioni tra i fan del programma.

Le sfide iniziali e le prime eliminazioni

Durante la registrazione della puntata, si è assistito a momenti di alta tensione. La prima eliminazione ha colpito i concorrenti, con due allievi che sono finiti al ballottaggio. La sfida iniziale ha visto contrapporsi il team “Zerbi-Cele” contro la squadra “CuccaLo”, con quest’ultima che ha subito una sconfitta netta. Al ballottaggio sono finiti Asia, Francesco e Luk3, con Francesco che ha ottenuto subito la permanenza. Luk3, grazie a una performance emozionante, è riuscito a salvarsi, mentre Asia ha dovuto abbandonare il programma, lasciando il pubblico sorpreso.

Colpi di scena e nuove sfide

La serata non è finita qui. Nella seconda manche, gli “Zerbi-Cele” hanno affrontato le “Petti-Letti”, con un risultato che ha visto prevalere il team di Pettinelli e Lettieri. Anche in questo caso, il ballottaggio ha portato a nuove tensioni, con Francesca, Raffaella e TrigNO a rischio eliminazione. TrigNO si è salvato per primo, seguito da Raffaella, mentre Francesca è stata costretta a confrontarsi per la permanenza. La serata si è conclusa con un’altra sfida tra i team, con un risultato finale di due a zero per gli “Zerbi-Cele”.

Il serale di Amici 24 ha dimostrato di essere un mix di talento, emozione e competizione. Con una giuria rinnovata e sfide avvincenti, i fan possono aspettarsi un’edizione ricca di sorprese e colpi di scena. La tensione è palpabile e il pubblico è già in attesa di scoprire quali altri talenti emergeranno nelle prossime puntate.