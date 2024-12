Quest’anno Raimondo Todaro ha lasciato la cattedra di Amici dopo tre edizioni, ma ieri, durante l’ultima registrazione della puntata che andrà in onda domenica 15 dicembre, è tornato in studio e non è mancato un nuovo scontro con la maestra Alessandra Celentano. Ecco cos’è successo tra i due.

Raimondo Todaro torna ad Amici: scoppia la lite

Come anticipato da SuperGuidaTv, il coreografo è stato chiamato come giudice di ballo ad Amici 24 e, dopo essere rimasto colpito da Daniel, definendolo pronto per il Serale, una discussione accesa è esplosa in studio tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano, subito dopo l’esibizione della ballerina Alessia.

“La ragazza danza un assolo di latino e per far vedere che sa fare anche i passi a due balla poi una coreografia di latino contaminato in coppia con Umberto. Se Alessia è stata criticata da Todaro, Francesca, invece, ha ricevuto un sacco di complimenti. Per Todaro lei è precisa e potente”, riportano le anticipazioni.

Todaro ha criticato Alessia, ritenendo che non fosse al livello di chi esegue balli di coppia o passi a due. La ballerina si è sentita sminuita. A tal proposito, sarebbe nato un duro confronto tra la Celentano e Todaro.

I confronti tra professori nell’ultima registrazione di Amici 24

La discussione tra Todaro e Celentano non sarebbe stata l’unica nell’ultima registrazione di Amici 24. Non sono mancati altri confronti, come quello tra Pettinelli e Rudy Zerbi sui commenti su TrigNo, e quello tra Lorella e Pettinelli su Luk3. La Pettinelli gli ha dato 4.5, mentre la Cuccarini ha sottolineato i notevoli progressi del cantante nell’aprire la voce, grazie al lavoro con i coach.