Il nuovo compito di Alessandra Celentano

Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, Amici 24 intrattiene il pubblico di Canale 5 con il suo Daytime. Oggi, il programma ha visto l’introduzione di un nuovo compito in classe da parte di Alessandra Celentano, storica insegnante del talent show. Questa iniziativa ha già suscitato malumori tra i ballerini e i professori, in particolare tra Emanuel Lo e Deborah Lettieri, che hanno espresso il loro disappunto per la modalità con cui la Celentano gestisce le sue lezioni.

Le reazioni dei ballerini

Alessandra ha dato agli allievi la possibilità di scegliere se accettare o meno il compito, ma alla fine tutti hanno deciso di partecipare, tranne Chiara, che ha preferito non esibirsi a causa di un problema fisico. La reazione di Emanuel è stata tutt’altro che positiva: ha criticato apertamente i suoi allievi, Alessio e Sienna, per aver accettato il compito senza consultarlo prima. La tensione tra i professori è palpabile, con Emanuel che accusa Alessandra di non rispettare le dinamiche della scuola e di non coinvolgere i colleghi nelle decisioni riguardanti gli allievi.

Il conflitto tra i professori

La situazione si complica ulteriormente quando i ballerini iniziano a discutere tra di loro, creando confusione e incertezze. La scorsa settimana, Alessandra aveva già suscitato polemiche dando voti agli allievi, e ora sembra ripetersi la stessa situazione. Emanuel, visibilmente furioso, si scaglia contro Alessandra, esprimendo il suo disappunto per le modalità di insegnamento della collega. I ballerini, inizialmente concordi nel voler svolgere il compito, iniziano a cambiare idea, con Sienna e Alessio che decidono di non eseguire la prova. Al contrario, Teodora rimane ferma nella sua decisione di accettare il compito, dimostrando così la sua determinazione e il suo rispetto per l’insegnante.

La prova di creatività e le classifiche

Alla fine, la prova di creatività si conclude con una classifica che riflette le opinioni di Alessandra e dei professionisti. Teodora, che ha accettato di svolgere il compito, riceve elogi da Alessia e Daniele, i quali sottolineano l’importanza di affrontare le sfide proposte dagli insegnanti. La ballerina spagnola, pur riconoscendo il valore del compito, afferma di essere comunque felice di far parte del team di Deborah Lettieri, evidenziando così le diverse dinamiche che si sviluppano all’interno della scuola. La tensione tra i professori e i ballerini continua a crescere, rendendo ogni episodio di Amici 24 sempre più avvincente e ricco di colpi di scena.