Amici 25, cambio di regolamento e busta rossa: cosa è successo nella registrazione

La registrazione della puntata di Amici di Maria De Filippi, prevista in onda domenica 8 marzo 2026 su Canale 5, ha riservato un finale a sorpresa per la classe in corsa verso il Serale. In studio si sono succeduti ospiti musicali e comici; tuttavia il momento centrale ha riguardato il giudizio sui concorrenti. Un intervento sul regolamento ha modificato l’esito di molte prove, incidendo sulla composizione della rosa dei candidati al Serale.

Il colpo di scena: la busta rossa e la modifica del regolamento

Durante la registrazione è stata aperta una busta rossa che ha introdotto due cambiamenti decisivi. Il primo ha eliminato il tetto massimo di 12 allievi ammessi al Serale. Il secondo ha ridotto a due sì dei professori di categoria il requisito per ottenere la maglia oro, anziché tre.

La decisione è stata comunicata in studio e ha modificato l'esito di numerose prove. In particolare, ha neutralizzato l'effetto delle valutazioni negative espresse da una docente, sbloccando posizioni che fino a quel momento risultavano congelate.

Motivazioni e dinamica della svolta

La modifica è stata presentata dalla produzione come una soluzione immediata per superare l'impasse determinato da ripetuti «no», in particolare da parte di Anna Pettinelli. L'intervento ha inciso sulle votazioni in corso: alcuni allievi inizialmente esclusi sono stati ripescati e ammessi al Serale non appena il nuovo criterio è entrato in vigore. Secondo fonti interne, la scelta mirava a riequilibrare la composizione della rosa dei candidati e a evitare ulteriori stalli nelle decisioni di ammissione.

Chi è passato e chi è stato eliminato

La prova ha definito la posizione della maggior parte dei concorrenti: quasi tutti hanno ottenuto la maglia oro. L’unica esclusa è Giulia, considerata non pronta da Emanuel Lo e da Alessandra Celentano. Secondo Celentano la sua postura, lo sguardo e un senso di anonimità l’hanno resa l’anello debole della classe. La difesa di Veronica Peparini non ha ribaltato il giudizio e la ragazza è scoppiata in lacrime sul palco. La conduttrice ha tentato di rassicurarla ricordando che l’eliminazione non coincide necessariamente con la fine di un percorso artistico.

Assenze e situazioni particolari

Tra gli eventi della giornata si segnala l'assenza di Nicola, fermato da un grave lutto familiare. La produzione e i colleghi hanno rispettato il momento di dolore, influenzando le dinamiche emotive della registrazione.

Prove di canto: esibizioni e verdetti

La fase delle prove vocali ha definito le valutazioni della commissione sui concorrenti in gara. La selezione serve a determinare chi accederà al Serale, con esiti che saranno confermati nella puntata registrata. Dal punto di vista del pubblico, le esibizioni hanno fornito elementi decisivi per le scelte della giuria.

Le performance hanno convinto la maggior parte dei professori. Opi è stato tra i più discussi: dopo due «no» iniziali e l’apertura della busta rossa, ha ottenuto il pass ed è salito sul palco con Vivere. Caterina ha proposto prima Anche fragile e poi Wildflower, ottenendo il sì al secondo tentativo. Plasma ha presentato una doppia esibizione con Stayin’ Alive e Io sono Francesco, raccogliendo il favore quasi unanime della commissione. Riccardo ha cantato Piangere a 90; Lorenzo ha portato due pezzi, tra cui Streets of Love; Elena si è confrontata con il classico Azzurro. Anche Valentina ha superato la prova con giudizi positivi.

Reazioni in commissione

Alcuni professori hanno evidenziato progressi significativi nelle esibizioni. Altri hanno espresso perplessità sullo stile e sulle scelte interpretative di singoli brani.

Alcuni professori hanno evidenziato progressi significativi nelle esibizioni. Altri hanno espresso perplessità sullo stile e sulle scelte interpretative di singoli brani.

In più occasioni le critiche di Pettinelli hanno provocato repliche vivaci da parte dei colleghi. Il confronto si è svolto con toni professionali ma intensi.

Prove di danza: chi ha convinto

Nel reparto danza la maggior parte degli interpreti è stata ammessa alla fase successiva. Alessio si è imposto con una coreografia su Baby Goddamn.

Simone ha presentato un mix convincente che gli ha valso tre sì da parte della commissione. Kiara, sulle note di Royals, ha mostrato carattere e ambizione.

Antonio ha proposto un assolo apprezzato, ma ha ricevuto un «no» da Emanuel per alcuni aspetti tecnici. I giudizi hanno determinato gli accessi alle fasi successive del programma.

Osservazioni tecniche

Celentano ha mantenuto un tono severo su postura e tecnica, segnalando i dettagli che distinguono un professionista maturo da un talento in crescita. Peparini ha assunto posizioni di sostegno, offrendo un contrappunto che ha attenuato le critiche più dure.

La puntata registrata e destinata all’8 marzo 2026 ha alternato momenti di tensione, lacrime e sollievo. La decisione sulla busta rossa ha inciso sul percorso verso il Serale, con la maggior parte degli allievi confermati e alcuni profili ancora in bilico. Dal punto di vista degli allievi, resta aperta la questione delle strategie da adottare nelle puntate successive, sviluppo atteso dalla prossima registrazione.