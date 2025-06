Amici 25, rivoluzione in vista, addio a due professori? I possibili sostituti

Amici 24 è finito solo da poche settimane, ma già si parla della prossima edizione del talent show di Maria De Filippi. Secondo le prime indiscrezioni ci sarà una vera e propria rivoluzione tra i professori, due di loro infatti potrebbero dire addio al programma. Di chi stiamo parlando? Chi prenderà eventualmente il loro posto? Scopriamolo insieme.

Amici 25, rivoluzione tra i professori: chi se ne va?

A settembre partirà Amici 25, la nuova edizione del talent show canoro di Maria De Filippi. Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe esserci una rivoluzione tra i professori, con due di loro che quasi sicuramente lasceranno il programma. Iniziamo con i confermati, quasi certamente infatti ci saranno ancora Rudy Zerby, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emmanuel Lo. A rischio addio invece abbiamo Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. Manca ancora la conferma ufficiale ma, se dovessero davvero lasciare Amici, chi potrebbe sostituirle?

Amici 25, due professori fuori: chi prenderà il loro posto?

Come abbiamo appena visto, per la prossima edizione di Amici potrebbe esserci una rivoluzione tra i professori, con Anna Pettinelli e Deborah Lettieri che potrebbero lasciare il talent show di Maria De Filippi. Chi potrebbe prendere il loro posto? Secondo Novella2000, potrebbero arrivare Veronica Peparini, vecchia conoscenza del programma, e Angelo Madonia, ex ballerino di “Ballando con le Stelle“. Entrambi sarebbero disponibili a sbarcare ad Amici 25, soprattutto Veronica che ha vissuto già nove edizioni del programma. Staremo a vedere.