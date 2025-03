Il calo degli ascolti di Striscia la Notizia

Negli ultimi mesi, Striscia la Notizia ha visto un significativo calo degli ascolti, attestandosi attorno al 15% di share. Questo trend preoccupante ha spinto i vertici di Mediaset a riflettere su un possibile cambiamento radicale nel palinsesto di Canale 5. La storicità del programma, che ha accompagnato gli italiani per decenni, non sembra più sufficiente a garantire il successo che un tempo lo contraddistingueva. Con la concorrenza di Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, che ha raggiunto picchi di oltre 6 milioni di telespettatori, la situazione si fa sempre più critica.

Maria De Filippi come soluzione

In questo contesto, Mediaset ha deciso di coinvolgere Maria De Filippi, la regina della televisione italiana, per ideare un nuovo format che potrebbe sostituire Striscia la Notizia. De Filippi, nota per il suo talento nel creare programmi di successo, sarebbe in trattativa con i piani alti di Cologno Monzese per sviluppare un progetto innovativo. Secondo le indiscrezioni, la conduttrice sarebbe disposta a mettere a disposizione lo studio di C’è posta per te e il personale della sua società di produzione, la Fascino.

Un futuro incerto per Striscia la Notizia

La possibilità di una sostituzione di Striscia la Notizia segna un momento storico per la televisione italiana. Il programma di Antonio Ricci, considerato intoccabile fino a poco tempo fa, potrebbe dover affrontare una nuova era. I colloqui tra De Filippi e Mediaset si concentrano sulla creazione di nuovi quiz show, con la registrazione dei numeri zero prevista nelle prossime settimane, probabilmente prima di Pasqua. Tuttavia, Maria De Filippi non apparirà in video, lasciando la conduzione a un altro volto noto, come Paolo Bonolis, che potrebbe essere attratto da un progetto stimolante.

In sintesi, la situazione attuale di Striscia la Notizia è complessa e in continua evoluzione. Con il calo degli ascolti e la crescente concorrenza, il futuro del programma è appeso a un filo. La decisione di coinvolgere Maria De Filippi potrebbe rappresentare una svolta decisiva, ma resta da vedere se sarà sufficiente a riportare il programma ai vertici degli ascolti televisivi.