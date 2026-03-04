Amici 25, la svolta al Serale: Giulia eliminata mentre gli altri ottengono la maglia

Durante la registrazione del 4 marzo a Amici 25 sono arrivate ospiti musicali, scontri tra docenti e l'eliminazione di Giulia, mentre la produzione adotta una nuova regola che favorisce l'accesso al Serale

La registrazione del 4 marzo presso gli Studi Elios ha segnato una svolta nella stagione di Amici 25. Nella puntata si sono succedute esibizioni decisive, interventi di ospiti e modifiche al regolamento che hanno inciso sulla composizione del Serale.

Lo svolgimento dello show ha portato all’ingresso al Serale della maggior parte degli allievi e all’eliminazione di una concorrente. In studio si è registrata un’intensa dialettica tra professori e artisti, con valutazioni mirate al valore tecnico e interpretativo delle performance.

Ospiti e momenti in studio

A seguire, Maria De Filippi ha accolto sul palco Emma e Rkomi per presentare il singolo Vacci Piano, in uscita il 13 marzo. La loro esibizione ha conferito un tono celebrativo alla registrazione e ha offerto al pubblico un’anteprima del brano atteso.

In un altro segmento, sono intervenuti Fabio De Luigi e Virginia Raffaele per promuovere il film Un Bel Giorno, in sala dal 5 marzo. L’intervento ha introdotto elementi di comicità e ironia utili a stemperare la dialettica tra i docenti e a variare i registri della serata.

I dati real-world evidenziano come le ospitate musicali e cinematografiche contribuiscano alla visibilità delle uscite commerciali. Il singolo sarà disponibile dal 13 marzo e il film sarà nelle sale dal 5 marzo.

La decisione sul Serale e la nuova regola

La produzione ha modificato il criterio per l’accesso al Serale, riducendo il numero di voti necessari a favore. In precedenza erano richiesti tre sì da parte dei professori; ora la maglia viene assegnata con il consenso di due professori della stessa categoria. La modifica è stata annunciata durante la registrazione con l’apertura di una busta rossa, evento che ha inciso sul destino della maggior parte degli allievi.

Conseguenze pratiche del cambiamento

La nuova regola ha facilitato il passaggio di concorrenti che avevano ricevuto valutazioni contrastanti. Gli incontri tra i docenti si sono intensificati e si sono registrate discussioni sulla valutazione artistica e sui criteri di meritocrazia nel talent. Dal punto di vista del paziente della platea televisiva, i dati di gradimento saranno un elemento chiave per valutare l’impatto della modifica.

Chi è passato e chi no: le valutazioni

Sono stati confermati diversi concorrenti già noti dalle registrazioni precedenti. Tra questi figurano Emiliano Fiasco e Nicola Marchionni, insieme ad altri partecipanti quali Michele Ballo, Alex Calu, Angie e Gard.

Le performance sono state valutate singolarmente dai professori e da commissioni interne. I criteri hanno incluso qualità tecnica, coerenza artistica e capacità di reinterpretazione del repertorio.

Dal punto di vista della platea televisiva, i dati di gradimento rimangono un elemento chiave per misurare l’impatto della modifica regolamentare. I risultati delle valutazioni saranno considerati nella definizione delle scelte per l’accesso al Serale.

Le esibizioni di canto

Le esibizioni del reparto canto hanno mostrato tensioni nella giuria, con ricadute sulle valutazioni che influiranno sull’accesso al Serale. Opi ha ricevuto inizialmente due no; dopo l’apertura della busta rossa la performance è stata riesaminata e ha ottenuto il pass, con l’unico rifiuto di Rudy Zerbi. Nel corso delle selezioni si sono verificati confronti serrati su criteri interpretativi e su freschezza stilistica, in particolare tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini.

Caterina ha convinto al secondo tentativo. Plasma ha raccolto pareri per lo più positivi, fatta eccezione per un giudizio critico di Pettinelli, cui Cuccarini ha risposto difendendone l’esito. Riccardo ha superato la selezione, sebbene la Pettinelli lo abbia giudicato eccessivamente maturo nell’interpretazione.

I risultati delle valutazioni saranno considerati nella definizione delle scelte per l’accesso al Serale e verranno comunicati nelle prossime registrazioni del programma.

Le esibizioni di ballo

Nel reparto danza, Alessio ha ottenuto tre sì per una performance nello stile a lui congeniale. Simone ha proposto un medley convincente che ha raccolto consensi. Kiara ha danzato sulle note di Royals; pur non avendo del tutto convinto la docente, ha conquistato la maglia.

Alcune esibizioni hanno suscitato osservazioni tecniche puntuali. Ad esempio Antonio è stato giudicato troppo rigido da Emanuel Lo, mentre per Alessandra Celentano risultava eccessivamente mobile. Tali valutazioni saranno inserite nel dossier dei professori e considerate nelle scelte per l’accesso al Serale.

Il caso di Giulia: motivazioni e reazioni

In seguito alle valutazioni che saranno inserite nel dossier dei professori, l’unica esclusa dalla corsa al Serale è risultata Giulia Nicolai, entrata nella scuola a fine gennaio. I docenti Emanuel Lo e Alessandra Celentano hanno motivato la decisione sostenendo che la ballerina sia ancora troppo acerba per affrontare la competizione.

Celentano ha segnalato problematiche di postura, uno sguardo non deciso e una scarsa riconoscibilità scenica. Lo ha richiamato l’attenzione sulla necessità di consolidare tecnica e presenza scenica prima di un impegno televisivo di alto profilo.

Le critiche hanno suscitato reazioni contrastanti tra colleghi e addetti ai lavori. Alcuni insegnanti hanno definito la scelta coerente con criteri valutativi mirati alla preparazione professionale. Altri hanno sottolineato che l’esperienza televisiva può comunque rappresentare un’opportunità formativa.

Secondo la letteratura pedagogica della danza, il percorso di maturazione tecnica richiede esercizio prolungato e feedback specialistico. Gli studi sullo sviluppo delle competenze performative evidenziano che fattori come postura e presenza scenica migliorano con training mirato e performance ripetute.

Dal punto di vista della produzione, la decisione sarà considerata nelle scelte successive relative alle formazioni e alle eventuali ripescaggi. Resta atteso l’impatto di queste valutazioni sulle selezioni per le prossime fasi del programma.

Reazioni emotive e prospettive

La concorrente è scoppiata in lacrime durante la registrazione. La docente Veronica Peparini ha offerto sostegno emotivo, ma ha confermato il giudizio tecnico come criterio esclusivo della decisione. Maria De Filippi è intervenuta per rassicurare la ragazza, ricordando che il percorso professionale non si esaurisce con il programma e citando casi di artisti affermatisi nonostante l’assenza dal Serale. I docenti hanno precisato che la valutazione riguarda esclusivamente la performance di danza e non il valore personale dell’allieva.

La registrazione del 4 marzo ha segnato una fase cruciale per Amici 25, con ospiti rilevanti e modifiche regolamentari che hanno favorito diversi allievi. L’uscita di scena della giovane ballerina chiude questa fase di selezioni e apre la strada alle prossime valutazioni. La puntata registrata andrà in onda domenica 8 marzo, quando il pubblico vedrà l’esito completo e i commenti finali; le successive selezioni proseguiranno con nuove valutazioni dei docenti.