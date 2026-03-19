Il serale dell’edizione di Amici 25 di Maria De Filippi segna un momento centrale del programma, in cui gli allievi più meritevoli affrontano la fase decisiva del percorso artistico. Con l’ingresso di nuove figure nella giuria, tra cui Amadeus, e la guida di Maria De Filippi, lo show si rinnova mantenendo al centro il talento, la competizione e la crescita dei giovani partecipanti, pronti a esibirsi davanti al grande pubblico.

Gli allievi pronti per il serale di Amici 25

Il serale vedrà in gara 17 allievi suddivisi in tre squadre, ciascuna guidata da insegnanti di riferimento. Il gruppo di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo include i cantanti Gard, Opi e Valentina e i ballerini Alessio e Kiara. La formazione capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi schiera i cantanti Caterina, Elena, Plasma e Riccardo insieme ai ballerini Antonio, Emiliano e Nicola. Infine, la squadra seguita da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini comprende i cantanti Angie, Lorenzo e Michele e i ballerini Alex e Simone.

L’avvio della venticinquesima edizione è fissato per sabato 21 marzo, in prima serata su Canale 5.

Amici 25 e Amadeus, è ufficiale: il clamoroso video-annuncio riguarda il serale

Amadeus ricoprirà il ruolo di quarto giudice nel serale di Amici 25. L’annuncio è arrivato attraverso i canali social del programma, dove il conduttore è protagonista di un video in cui chiarisce gli indizi diffusi nei giorni precedenti e accetta la celebre maglia dorata. Nel filmato, Amadeus ha anche spiegato alcuni dei simboli che avevano alimentato le ipotesi sul suo coinvolgimento, dichiarando: “SpongeBob era il cartone animato preferito di mio figlio quando era piccolo. Quando ho fatto i cinque Festival di Sanremo mi ha regalato questo pupazzo come portafortuna“. Riferendosi al cavallo ha aggiunto: “Sono cresciuto insieme ai cavalli, fanno parte della mia famiglia“, mentre sullo zaino ha precisato: “c’è sempre, perché ho paura di dimenticarmi qualcosa, è il mio kit di sopravvivenza“.

Nel corso del video è intervenuta anche Maria De Filippi, che gli ha consegnato la felpa destinata ai giudici con una frase simbolica: “Anche tu non sei allievo ma giudice“. Con tono ironico, Amadeus ha replicato: “La metto nello zaino – ‘Amici’ fa parte delle cose importanti e quindi va conservata nel mio zaino. Sono felice“.

La giuria, quest’anno ampliata a quattro membri, comprende anche Gigi D’Alessio, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, mentre tra le presenze nel cast figura Alessandro Cattelan in un ruolo ancora da definire. Alla direzione artistica, per il sesto anno consecutivo, c’è il coreografo Stéphane Jarny.