“L’ho scoperto così”. Scartato da Sanremo 2026: la rivelazione inattesa dell’amato cantante

Ogni anno numerosi ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi tentano di trasformare il sogno di Sanremo in realtà, sperando di salire sul prestigioso palco del Teatro Ariston. Nonostante l’impegno e i fan al seguito, molti artisti vedono la loro canzone esclusa dalla rosa dei Big, affrontando delusioni che spesso diventano nuove opportunità di crescita e sperimentazione musicale.

Ecco chi è il giovane scartato dal Festival 2026.

I nuovi progetti discografici del cantante escluso da Sanremo 2026

L’esperienza negativa non ha scoraggiato l’ex allievo del team di Anna Pettinelli, che dopo i live di Milano e Roma dello scorso novembre è tornato a concentrarsi su scrittura e registrazioni in studio, preparando il suo ritorno musicale dopo gli EP Diciannove (2021) e A Un Passo da Me (2025). “Adesso sto scrivendo e quasi sperimentando, sia dal punto di vista testuale che musicale. Poi ci sono persone che mi aiutano a scrivere, scriviamo insieme ed è bellissimo sperimentare con loro”.

Tra gli esclusi, secondo Il Messaggero, figurano anche Alberto Urso, Mida, Mew, Karima, Pierdavide Carone, Chiamamifaro e Sergio Sylvestre, vincitore della 15ª edizione. Secondo la testata, Carlo Conti avrebbe rifiutato anche pezzi di artisti come Simone Cristicchi, Chiara Galiazzo, Alex Britti, Frah Quintale, Mecna, Benji & Fede, Aiello e Pago, mentre trattative con Blanco, Madame ed Elisa non avrebbero avuto esito positivo.

Tra coloro che hanno provato invano a salire sul palco dell’Ariston c’è anche Trigno, pseudonimo di Pietro Bagnadentro. In una diretta su TikTok con il conduttore radiofonico Alvise Salerno, il 24enne ha raccontato la sua esperienza: “La canzone di Sanremo com’era? Sanremo è lì, io c’ho provato e non mi vergogno a dirlo. Ovvio, all’inizio un po’ mi è dispiaciuto, però forse, pensandoci un attimo è stato meglio così, quasi una manna dal cielo. Diciamo che non era il momento”.

Nonostante la delusione iniziale, Trigno ha riflettuto a lungo sulla propria crescita artistica, decidendo di non rendere pubblica la canzone presentata a Carlo Conti. “Ho avuto un momento di down, però ho pensato tanto a quello che voglio da me e dalla mia musica. Subito dopo ho fatto dei live e ho avuto una bella risposta dal pubblico. Sanremo è una cosa che voglio fare, non mi precludo di fare. Quando sarà il momento giusto ci riproverò”.