Sanremo 2026 si prepara a sorprendere il pubblico con un mix di musica, spettacolo e comicità. La serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio, sarà uno dei momenti più attesi del Festival, con conferme e novità pronte a rendere unico il palco della canzone italiana.

Tra musica, cinema e comicità: la visione di Carlo Conti per il Festival

Il Festival 2026 si sta delineando come un evento variegato e ricco di sorprese. Tra conferme e anticipazioni, Carlo Conti sembra voler puntare su un mix di musica, spettacolo e comicità. Già annunciati i co-conduttori Laura Pausini, Achille Lauro e Can Yaman, mentre si attende ancora la conferma di Luca Argentero come ambasciatore della fiction italiana.

“Ha scelto lui”. Sanremo 2026, l’annuncio sul co-conduttore per la serata delle cover

Un’altra sorpresa potrebbe animare il Festival: Lillo Petrolo, nome noto della comicità italiana, sembra destinato a salire sul palco nella serata delle cover di venerdì 27 febbraio. L’indiscrezione, lanciata da Cinemotore e confermata da fonti vicine agli ambienti televisivi come riportato dall’Adnkronos, parla di un affiancamento a Carlo Conti e Laura Pausini per uno dei momenti più attesi del Festival. Conosciuto anche come Pasquale Petrolo, Lillo tornerebbe quindi a Sanremo dopo l’esperienza del 2011, quando aveva accompagnato Max Pezzali nella serata dei duetti insieme al suo compare Greg e alla band Latte e i suoi derivati.