Amici 25: giudici e indizi enigmatici tra collezioni, viaggi e portafortuna fanno crescere l’attesa per il serale. Ecco le prime indiscrezioni.

La nuova edizione di Amici 25 porta con sé una novità importante: per la prima volta, la giuria del serale sarà composta da quattro membri. I fan sono già in fibrillazione, dopo che i canali social del programma hanno diffuso quattro enigmi per anticipare i possibili nomi dei giudici.

La giuria del serale di Amici 25 si amplia

Grandi novità per il serale di Amici 25, il celebre programma condotto da Maria De Filippi. Quest’anno, la giuria non sarà più composta da tre membri, ma da quattro, segnando una vera e propria rivoluzione per il talent. L’annuncio è arrivato attraverso i canali social ufficiali, che hanno diffuso alcuni enigmi pensati per stimolare la curiosità del pubblico prima dell’inizio della fase finale. Come rivelato, “quattro indizi sono stati lanciati per stuzzicare l’attesa dei fan”, riferendosi a un collezionista di modellini d’aereo, a un amante di New York, a un portafortuna ispirato a SpongeBob e a un elefantino riportato come ricordo da Nuova Delhi. La prima registrazione è prevista per giovedì, mentre la messa in onda andrà in onda sabato sera in prima serata.

Serale di Amici 25 con quattro giudici: il toto-nomi sui canali social

Gli indizi hanno subito fatto scattare il toto-nomi tra i fan e gli osservatori del mondo dello spettacolo. Secondo le ipotesi più ricorrenti, il collezionista di modellini d’aereo potrebbe essere Gigi D’Alessio, mentre l’indizio legato a New York rimanderebbe ad Alessandro Cattelan, noto per la sua affinità con la città americana. Il ricordo da Nuova Delhi sembrerebbe riferirsi a Elisa. Il vero enigma resta il portafortuna ispirato a SpongeBob: inizialmente molti avevano pensato a Emma Marrone, ma l’ipotesi ha perso forza. Tra i nomi più accreditati spunta quello di Elena D’Amario, già presente nella passata edizione. Alcuni fan suggeriscono che il legame con New York possa riferirsi proprio a lei, città in cui ha affinato la sua formazione artistica dopo la partecipazione al talent, mentre il portafortuna di SpongeBob potrebbe essere associato a Cattelan, appassionato di cultura pop.

In attesa della conferma ufficiale, l’attenzione dei fan resta tutta concentrata sugli indizi rilasciati dalla produzione. La nuova giuria del serale di Amici 25 promette di portare dinamiche inedite e sorprese sul palco, mantenendo alta la suspense fino alla prima puntata in onda in prima serata.