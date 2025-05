Il clima teso prima della finale

Il talent show Amici di Maria De Filippi si prepara a vivere la sua serata conclusiva il . Tuttavia, l’attesa è segnata da polemiche e discussioni accese, soprattutto per l’eliminazione di Nicolò Filippucci, considerato da molti un potenziale vincitore. La semifinale ha scatenato reazioni forti tra il pubblico e gli addetti ai lavori, creando un clima di tensione che accompagna i finalisti.

Le opinioni di Fabrizio Prolli

Fabrizio Prolli, coreografo ed ex professionista del programma, ha condiviso le sue impressioni sull’edizione attuale. Intervistato da Fanpage.it, ha espresso critiche incisive riguardo alla qualità dei concorrenti e alla gestione del talent. Prolli ha sottolineato che, nonostante il talento di alcuni allievi, l’edizione non ha brillato come in passato. “Non c’è stata quella reazione di stupore che ci si aspetta da un programma di questo calibro”, ha dichiarato, evidenziando la mancanza di personalità che potessero realmente sorprendere il pubblico.

Chi vincerà?

Prolli ha anche rivelato le sue preferenze per la finale. Per quanto riguarda il canto, ha indicato Antonia come la favorita, mentre nel ballo ha espresso il desiderio di vedere Daniele Doria trionfare. Tuttavia, ha espresso scetticismo sul fatto che il merito venga sempre premiato, suggerendo che il pubblico potrebbe favorire altri concorrenti come TrigNO. “Penso che TrigNO abbia un grande appeal e potrebbe spuntarla”, ha affermato, evidenziando come la sua popolarità tra i fan possa influenzare il risultato finale.

Le controversie e le dinamiche interne

Le polemiche non si limitano solo ai concorrenti. Prolli ha commentato anche le dinamiche tra i giudici, in particolare le accese discussioni tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. “Le liti tra i professori sono diventate un ingrediente fondamentale dello show”, ha detto, sottolineando come queste interazioni possano influenzare l’andamento del programma. Inoltre, ha espresso un giudizio positivo su Amadeus, definendolo un giudice competente e al passo con i tempi, in netto contrasto con le sue opinioni su Elena D’Amario, che ha descritto come eccessivamente buonista.

Un’edizione da ricordare?

In conclusione, Prolli ha affermato che l’edizione di Amici 2024 non rimarrà nella memoria collettiva come una delle più memorabili. “Non abbiamo visto nessun concorrente in grado di farci dire ‘wow’”, ha commentato, lasciando intendere che il programma ha bisogno di rinnovarsi per mantenere alta l’attenzione del pubblico. Con la finale alle porte, resta da vedere se i pronostici si avvereranno e quale sarà il futuro dei concorrenti rimasti in gara.