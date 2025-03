Il countdown per la fase serale di Amici

Con l’avvicinarsi della fase serale di Amici di Maria De Filippi, cresce l’attesa per la rivelazione dei nuovi giudici che siederanno sulle iconiche poltrone rosse. Il programma, che andrà in onda su Canale 5, promette di portare una ventata di novità, dopo il trio di giudici che ha caratterizzato le ultime edizioni: Malgioglio, Giofrè e Bravi. La conduttrice, affettuosamente soprannominata “Queen Mary”, non ha ancora ufficializzato i nomi, ma le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti.

Amadeus e Rkomi: i nomi in pole position

Tra i nomi che circolano, spicca quello di Amadeus, ex conduttore del Festival di Sanremo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le trattative per il suo ingresso nel programma sarebbero già a buon punto. Amadeus ha già avuto un assaggio del mondo di Amici, avendo partecipato come giudice esterno durante il pomeridiano, dove ha commentato le performance degli allievi. La sua presenza porterebbe sicuramente un valore aggiunto al programma, grazie alla sua esperienza e alla sua popolarità.

Un altro nome che sta guadagnando terreno è quello di Rkomi, il cantautore milanese che ha già dimostrato le sue capacità come giudice in altre competizioni musicali, come X Factor. Rkomi, pseudonimo di Mirko Manuele Martorana, ha conquistato il pubblico con il suo stile unico e la sua competenza musicale. La sua partecipazione potrebbe rappresentare una vera e propria novità, portando freschezza e un tocco di modernità al programma.

Il futuro della giuria di Amici

Se i nomi di Amadeus e Rkomi venissero confermati, resterebbe solo un posto da riempire nella giuria. Tra i candidati più discussi, si parla di Eleonora Abbagnato, ballerina e insegnante di danza, e del celebre attore Christian De Sica. Entrambi hanno già avuto esperienze come giudici esterni e conoscono bene il format di Amici, il che li renderebbe scelte ideali per completare il cast.

Il pubblico è in trepidante attesa di conoscere i nomi definitivi, e l’entusiasmo sui social media è palpabile. I fan del programma sono pronti a scoprire chi avrà l’onore di giudicare i talenti emergenti della musica e della danza italiana. La prima puntata della fase serale è prevista per sabato 22 marzo, e i concorrenti stanno già preparando le loro esibizioni per impressionare i nuovi giudici.