Il grande cambiamento nella giuria di Amici

Il talent show Amici di Maria De Filippi si avvicina alla sua fase più attesa, il Serale, e con esso arrivano importanti novità riguardanti la giuria. Secondo fonti attendibili, la conduttrice Maria De Filippi starebbe valutando un cambio radicale dei giudici, abbandonando i nomi noti degli ultimi due anni. Tra le ipotesi più chiacchierate, spicca quella di Amadeus, il popolare conduttore di Rai 1, che potrebbe entrare a far parte della giuria fissa del programma.

Amadeus: un volto noto per il Serale

Il Corriere della Sera ha riportato che le trattative tra Amadeus e Maria De Filippi sono in fase avanzata. Sebbene non ci sia ancora un accordo ufficiale, le parti stanno dialogando intensamente. L’inserimento di Amadeus nella giuria rappresenterebbe un colpo da maestro per il programma, portando un volto di grande popolarità e competenza. Inoltre, per Amadeus sarebbe un’opportunità per rilanciarsi, dopo un periodo di ascolti non sempre entusiasmanti su altre reti.

Possibili nuovi giurati e il futuro del talent

Oltre ad Amadeus, si parla anche di altri nomi illustri come Christian De Sica ed Eleonora Abbagnato, che potrebbero affiancarlo nel ruolo di giudici. Al contrario, l’ipotesi di avere Ilary Blasi nella giuria sembra essere sfumata, poiché la conduttrice sarà impegnata con un nuovo format su Canale 5. La giuria di Amici, quindi, si prepara a una ristrutturazione che potrebbe portare freschezza e nuove dinamiche al programma, in vista dell’inizio del Serale, previsto per il 22 marzo.

Ultima puntata prima del Serale

Prima di entrare nel vivo del Serale, il 9 marzo andrà in onda l’ultima puntata domenicale, registrata il 6 marzo. Durante questo episodio, si esibiranno ospiti di rilievo come Noemi, Rkomi, e Fedez, insieme a ex allievi del programma. Sarà anche l’occasione per assegnare le ultime maglie oro, che garantiranno l’accesso al Serale. Tutti i concorrenti, tranne il cantante Deddè, hanno ottenuto il pass per la fase finale, rendendo la competizione ancora più avvincente.