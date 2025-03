La fase finale del talent show

Il talent show Amici di Maria De Filippi è entrato nella sua fase cruciale, con i concorrenti che si contendono l’ambita maglia dorata per accedere al serale. Nella recente puntata, i ragazzi Dandy, SenzaCri, Trigno, Luk3, Deddè e Vybes hanno dato il massimo per impressionare i giudici e il pubblico. La tensione era palpabile, con gli insegnanti che non hanno esitato a esprimere opinioni forti e contrastanti sulle performance.

Le esibizioni e i giudizi dei giudici

La prima a conquistare la maglia dorata è stata SenzaCri, che ha ricevuto il consenso di Noemi e Fedez. La giovane artista, già vicina al traguardo nella scorsa puntata, ha finalmente brillato con un’esibizione che ha catturato l’attenzione di tutti. Al contrario, Trigno e Deddè hanno faticato a convincere, con Rudy Zerbi che ha definito la performance di Trigno “ingiudicabile”. Anche Deddè ha trovato difficoltà nel suo percorso, mentre Luk3 ha scatenato un acceso dibattito tra i giudici, evidenziando le divergenze di opinione che caratterizzano il programma.

Verso il serale: aspettative e novità

Con l’avvicinarsi del serale, previsto per il 22 marzo, le aspettative sono alte. Tuttavia, si vocifera di possibili cambiamenti nel format, con Mediaset che potrebbe apportare modifiche significative. Le indiscrezioni parlano di Amadeus in trattativa per un ruolo di giudice, il che potrebbe portare a un rinnovamento del cast. Gli insegnanti, tra cui Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, continueranno a sostenere i loro allievi, mentre gli ospiti d’eccezione offriranno il loro parere sulle esibizioni, rendendo ogni puntata un evento imperdibile.