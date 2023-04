Amici, infortunio per Isobel: come sta la ballerina?

Amici, infortunio per Isobel: come sta la ballerina?

Nel corso dell’ultima registrazione del Serale di Amici, Isobel ha avuto un brutto infortunio. Il suo percorso nel programma di Maria De Filippi è a rischio?

Giovedì 27 aprile 2023 è stata registrata una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Grazie alle anticipazioni, sappiamo che la ballerina Isobel ha avuto un brutto infortunio. Considerata una delle preferite per la vittoria finale, l’allieva australiana potrebbe vedere infranto il sogno di arrivare alla finalissima del talent mariano.

Amici: cosa è successo ad Isobel?

Isobel si è infortunata durante la registrazione del Serale di Amici. Maria De Filippi si è vista costretta ad interrompere la puntata per consentire l’ingresso in studio del fisioterapista. Nello specifico, la ballerina si è fatta male ad un braccio durante le esibizioni dovute al ballottaggio con Aaron. Sappiamo che Isobel ha lasciato lo studio in lacrime.

Il percorso di Isobel ad Amici è a rischio?

Al momento, non sappiamo se il percorso di Isobel ad Amici sia a rischio. Considerando che sono trascorse poche ore dall’infortunio, probabilmente lo staff della De Filippi sta cercando di comprendere bene la situazione. E’ bene sottolineare, però, che Isobel è tornata in studio dopo 20 minuti dall’incidente. Si è mostrata serena, per cui i fan sperano in un lieto fine.