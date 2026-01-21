Amici è uno dei talent show più amati di sempre. Maria De Filippi e i suoi allievi emozionano milioni di telespettatori da ormai oltre 20 anni. Ora ecco che Mediaset ha fatto una scelta molto importante per l’edizione del talent ora in corso.

Amici di Maria De Filippi, cambiamenti in vista?

Per tutti i fan di Amici c’è grande attesa per la prossima puntata del talent show di Maria De Filippi, soprattutto dopo gli scontri successi domenica scorsa, 18 gennaio.

In particolare l’attenzione è sull’allievo Opi, che ha avuto un battibecco con l’insegnante Anna Pettinelli. Come ricorderete, a placare gli animi ci ha pensato la padrona di casa, ma c’è comunque grande attesa per capire cosa succederà domenica prossima. Ma, a proposito della prossima puntata, arriva inaspettatamente la decisione di Mediaset. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Amici di Maria De Filippi, cambia tutto: la decisione ufficiale di Mediaset è appena arrivata

Cambiamenti in vista per Amici di Maria De Filippi. Mediaset ha infatti deciso a un cambio di programmazione o meglio, ha deciso di accorciare la messa in onda del talent show. Domenica prossima, 25 gennaio, Amici andrà sempre in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14.00 ma, invece che alle 16.00, terminerà alle 15.30. Meno tempo quindi per le esibizioni degli allievi e più tempo invece per Silvia Toffanin, che vedrà cominciare “Verissimo” alle 15.30.